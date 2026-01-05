Entra in un locale in pieno centro a Riccione e aggredisce il barista

Alcuni momenti di tensione nella notte tra il 3 e 4 gennaio al Bar Peledo, nel centro di Riccione a pochi passi da piazzale Roma. Un uomo italiano di 36 anni è entrato nel locale e, dopo poco, ha cominciato ad infastidire i clienti. Era decisamente alterato, probabilmente a causa dell'alcol. Il suo atteggiamento molesto è stato notato dal barista che gli ha chiesto di uscire dal bar, e, in tutta risposta, è stato colpito da un pugno in pieno volto. Nel frattempo alcuni dei presenti avevano già chiamato il 112 ed una pattuglia dei carabinieri, che era nelle vicinanze, è arrivata nell'arco di un minuto. Il loro arrivo, però, non ha riportato l'uomo alla calma, si è infatti, scagliato contro i militari con calci e pugni, fino a quando sono riusciti a bloccarlo, farlo salire sull'auto di servizio e portarlo in caserma. E' stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri intervenuti hanno riportato contusioni lievi e dopo un passaggio in Pronto Soccorso ne sono usciti con alcuni giorni di prognosi. Il 36enne sarà sottoposto a direttissima. Non è escluso che anche il barista del locale sporga denuncia per le lesioni riportate.