Elio incanta il teatro Galli per i 25 anni dell'Opera Sant'Antonio

Nella cornice del Teatro Galli di Rimini l'Opera Sant'Antonio per i poveri ha celebrato i suoi 25 anni. A condurre l'evento Francesca Fialdini. La festa è proseguita poi con lo spettacolo musicale "Quando un musicista ride", interpretato da Elio.

La fila di fronte all’ingresso del teatro Galli racconta l’amore e la vicinanza della città di Rimini all’Opera Sant’Antonio, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività, dedicati al sostegno e al supporto dei poveri, con lo spettacolo di Elio e le storie tese, dal titolo “Quando un musicista ride”. Un vero e proprio viaggio nel lato ludico della musica classica e moderna ma soprattutto un omaggio alla città per raccontare i successi di questa realtà in continua evoluzione, capace di dare risposte alle nuove povertà con umanità e competenza. L’Opera Sant’Antonio non è solo un servizio, ma una vera e propria famiglia allargata, di cui gli oltre 90 volontari rappresentano il cuore pulsante.

Dell'importante anniversario dell'Opera Sant'Antonio si parlerà anche questa sera nella puntata de "I Giorni della Chiesa" in onda alle 20,35