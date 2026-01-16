  
Indietro
menu
menu

a servizio dei più fragili

Elio incanta il teatro Galli per i 25 anni dell'Opera Sant'Antonio

In foto: Elio, Francesca Fialdini, padre Giordano e i volontari ballano a fine evento
Elio, Francesca Fialdini, padre Giordano e i volontari ballano a fine evento
di Roberta Rotelli   
Tempo di lettura 2 min
Ven 16 Gen 2026 15:10 ~ ultimo agg. 15:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Nella cornice del Teatro Galli di Rimini l'Opera Sant'Antonio per i poveri ha celebrato i suoi 25 anni. A condurre l'evento Francesca Fialdini. La festa è proseguita poi con lo spettacolo musicale "Quando un musicista ride", interpretato da Elio.

La fila di fronte all’ingresso del teatro Galli racconta l’amore e la vicinanza della città di Rimini all’Opera Sant’Antonio, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività, dedicati al sostegno e al supporto dei poveri, con lo spettacolo di Elio e le storie tese, dal titolo “Quando un musicista ride”. Un vero e proprio viaggio nel lato ludico della musica classica e moderna ma soprattutto un omaggio alla città per raccontare i successi di questa realtà in continua evoluzione, capace di dare risposte alle nuove povertà con umanità e competenza. L’Opera Sant’Antonio non è solo un servizio, ma una vera e propria famiglia allargata, di cui gli oltre 90 volontari rappresentano il cuore pulsante.

 

https://www.icaroplay.it/programmi/elio-incanta-il-teatro-galli-per-i-25-anni-dellopera-santantonio/
 
Dell'importante anniversario dell'Opera Sant'Antonio si parlerà anche questa sera nella puntata de "I Giorni della Chiesa" in onda alle 20,35
Altre notizie
una famiglia ucraina
dal 19 al 24 gennaio

Una delegazione della Caritas ucraina di Volyn in visita a Rimini
di Redazione
una Volante della polizia
IN VIALE PASCOLI

Tenta di scardinare un negozio nella notte: pluripregiudicato arrestato
di Redazione
l'opera
chiesto intervento

Macchina fotografica davanti al Grand Hotel. FD: arrugginita e abbandonata
di Redazione
un mezzo della polizia di stato
Controlli immediati

Va a ritirare il permesso di soggiorno col passaporto falso. Arrestata
di Redazione
Sigep, l'inaugurazione
LA CERIMONIA DI APERTURA

Inaugurata in fiera la 47^ edizione di SIGEP
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO