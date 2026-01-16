Elio incanta il teatro Galli per i 25 anni dell'Opera Sant'Antonio
Nella cornice del Teatro Galli di Rimini l'Opera Sant'Antonio per i poveri ha celebrato i suoi 25 anni. A condurre l'evento Francesca Fialdini. La festa è proseguita poi con lo spettacolo musicale "Quando un musicista ride", interpretato da Elio.
La fila di fronte all’ingresso del teatro Galli racconta l’amore e la vicinanza della città di Rimini all’Opera Sant’Antonio, che quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività, dedicati al sostegno e al supporto dei poveri, con lo spettacolo di Elio e le storie tese, dal titolo “Quando un musicista ride”. Un vero e proprio viaggio nel lato ludico della musica classica e moderna ma soprattutto un omaggio alla città per raccontare i successi di questa realtà in continua evoluzione, capace di dare risposte alle nuove povertà con umanità e competenza. L’Opera Sant’Antonio non è solo un servizio, ma una vera e propria famiglia allargata, di cui gli oltre 90 volontari rappresentano il cuore pulsante.