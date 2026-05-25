Elezioni. A Morciano il sindaco è Agostini. Mondaino: quorum per Ottaviani

Oggi è il giorno dei verdetti per i due comuni riminesi chiamati alle urne dopo i rispettivi commissariamenti. Nelle sei sezioni dove si è votato per le amministrative a Morciano l'affluenza è stata del 52%, rispetto al 43,71% delle precedenti elezioni. A Morciano la sfida era tra Andrea Agostini (Morciano Viva, area centrodestra) e Pierluigi Autunno (Morciano di Tutti, area centrosinistra). Con lo scrutinio ancora in corso a incoronare Andrea Agostini è il consigliere regionale Nicola Marcello di Fratelli d'Italia che scrive: "Morciano Viva Trionfa! Complimenti Andrea Agostini Sindaco ed allo splendido gruppo di donne ed uomini al tuo fianco!". Agostini è già stato vicesindaco nel secondo mandato del sindaco, poi dimissionario, Giorgio Ciotti. Agostini chiude al 53,79% rispetto al 46,21% di autunno.

Il commento a caldo di Andrea Agostini: "Sono molto contento che i cittadini morcianesi hanno capito il lavoro fatto in questi anni e la linea e la visione che c'è di Morciano. Visione che ritengo, detto da civico, non possa essere influenzata da bandiere politiche e questo è stato appreso molto volentieri da tutti quanti". Un programma in continuità: "Abbiamo un programma che parte dal 2017, è la continuità del programma e della visione che abbiamo messo in piedi dal 2017 e che dobbiamo portare a termine e ampliare".

Nessuna anticipazione sulla squadra: "Ancora non so come sono andate neanche le preferenze, guarderò, ragionerò e lo vedrò nei prossimi giorni con molta tranquillità. Non avevamo mai promesso niente a nessuno e dichiarato niente, vediamo in base alle necessità che avremo e quindi è una squadra che è tutta da formare".

L'altro comune riminese dove si è votato è Mondaino: al candidato unico Amerigo Ottaviani della lista 'Mondaino bene comune' serviva un quorum del 40% ampiamente superato col 54,17% complessivo nelle due sezioni (ma in calo rispetto al 64,36% delle precedenti amministrative). Le 19 schede nulle e le 21 bianche non mettono in discussione il quorum.