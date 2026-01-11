  
per le crescita 4-10 anni

Educare Verbo Plurale. Ripartono gli incontri del Centro per le Famiglie

In foto: un incontro di Educare Verbo Plurale
un incontro di Educare Verbo Plurale
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Dom 11 Gen 2026 08:48 ~ ultimo agg. 10 Gen 19:05
Continua anche nell’anno nuovo il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni. L’intento è quello di offrire l’opportunità di riflettere insieme su temi legati allo sviluppo dei bambini, sostenendo ciascun adulto nel ritrovare strumenti e buone pratiche, favorire l’efficacia educativa e stabilire relazioni serene e arricchenti.

Il programma 2026 propone quattro serate, ognuna pensata per approfondire un aspetto fondamentale delle relazioni familiari ed educative. Gli incontri si terranno in presenza presso le scuole del territorio.
Il primo appuntamento del 2026 sarà:

  • Lunedì 19 gennaio ore 20.45

“Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili”

Intervento a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e Desirèe Monciardini, counselor familiare

Presso I.C. “Fermi” - Via Egisto Morri, 4

Un incontro per esplorare come accogliere le domande complesse dei più piccoli e trasformarle in opportunità di relazione autentica. Le domande dei bambini, infatti, possono sorprendere, mettere in difficoltà, talvolta spiazzare. Parlano di guerra, di morte, di separazioni, di paure, di cambiamenti e spesso arrivano nei momenti meno attesi. Questo incontro invita gli adulti a riflettere sul valore della parola come strumento di relazione e di cura, capace di creare ponti anche quando non si hanno risposte pronte. Attraverso esempi e spunti concreti, si esplorerà come restare in ascolto, accogliere le emozioni e sostenere il dialogo senza negare la complessità, anche di fronte alle domande più difficili. L’incontro è libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Il programma prosegue con:

  • Mercoledì 18 febbraio ore 20.45
    “L’amore non ha limiti? Regole che educano, confini che proteggono”

Intervento a cura di Fabiana Mordini, psicologa e mediatrice familiare
Presso I.C. “Marvelli” – Via Covignano 238

  • Lunedì 16 marzo
    “Cresci tu, cresco anch’io. Corpo, emozioni, relazioni”

Intervento a cura di Ilenia Fabbri, psicologa e sessuologa
Presso I.C. XX settembre, Scuola “Zavalloni” – Via Sartoni, 3

  • Lunedì 13 aprile

“Mi vedi, mi piaccio, mi apro. Come nutrire l’autostima e sostenere le relazioni con l’altro”

Intervento a cura di Maria Paola Camporesi, psicologa e psicoterapeuta
Presso I.C. Miramare, Scuola “A. Di Duccio” – Viale Parigi, 9

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto alla cittadinanza. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Per informazioni:
Centro per le Famiglie
Comune di Rimini
0541 793860
centrofamiglie@comune.rimini.it

 

