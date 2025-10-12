  
l'opera che fa riflettere

Dosi di gentilezza disegnate su un muro di Rimini da uno street artist

In foto: L'opera di Noone (@nooneonwalls)
L'opera di Noone (@nooneonwalls)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 12 Ott 2025 18:22 ~ ultimo agg. 18:46
Uno street artist, Noone il suo pseudonimo, ha trasformato uno spazio urbano a Rimini in uno stimolo per la riflessione contemporanea. L'artista ha affrontato, in modo ironico e moderno, il tema della gentilezza. In che maniera? Raffigurando su un muro dii via Augurelli un cowboy, in sella ad una sorta di navicella spaziale, intento a sganciare dosi di gentilezza sotto forma di cuoricini. "Sii più gentile oggi", è il messaggio in inglese che campeggia sullo striscione agganciato alla navicella.   

 

