l'opera che fa riflettere
Dosi di gentilezza disegnate su un muro di Rimini da uno street artist
In foto: L'opera di Noone (@nooneonwalls)
di Redazione
1 min
Dom 12 Ott 2025 18:22 ~ ultimo agg. 18:46
Uno street artist, Noone il suo pseudonimo, ha trasformato uno spazio urbano a Rimini in uno stimolo per la riflessione contemporanea. L'artista ha affrontato, in modo ironico e moderno, il tema della gentilezza. In che maniera? Raffigurando su un muro dii via Augurelli un cowboy, in sella ad una sorta di navicella spaziale, intento a sganciare dosi di gentilezza sotto forma di cuoricini. "Sii più gentile oggi", è il messaggio in inglese che campeggia sullo striscione agganciato alla navicella.
