221 dipendenti a rischio

Crisi Aeffe, presidi a Milano e San Giovanni. Ma i sindacati trovano il muro

In foto: il presidio a Milano
il presidio a Milano
di Redazione   
Lun 12 Gen 2026 19:01 ~ ultimo agg. 19:39
Tempo di lettura 1 min
Oggi, lunedì, sciopero con presidi in contemporanea nelle sedi di Aeffe a San Giovanni in Marignano e Via Donizetti a Milano, contro il licenziamento di 221 dipendenti del gruppo, pari circa ad un terzo della forza lavoro: il 78% dei licenziamenti a San Giovanni in Marignano, oltre 170 lavoratrici e lavoratori, il 22% a Milano, pari a oltre 48 persone. L'azienda ha aperto la procedura da ottobre ed ha sempre "rifiutato di utilizzare strumenti conservativi del posto di lavoro, anche oggi durante l'ultima riunione con il Ministero del Lavoro", precisa Marta Camuso di Cgil Lombardia.
I sindacati denunciano le misure prese nell'azienda di abbigliamento di lusso proprio mentre si stavano preparando le sfilate di Milano e Dubai. Tra i marchi del gruppo figurano Alberta Ferretti e Moschino.

