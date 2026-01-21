Crisi Aeffe. Gnassi e Bonafé (PD): Governo assente penalizza il Made in Italy

I parlamentari Andrea Gnassi e Simona Bonafè (Pd) intervengono alla vigilia del tavolo convocato oggi al Mimit sulla crisi Aeffe (Alberta Ferretti): "Il 2026 rischia di essere l'anno della scomparsa per molte imprese della moda, altro che i falsi proclami di Meloni e Urso sulla promozione del Made in Italy nel mondo. La Legge di Bilancio non prevede alcun sostegno al settore e il governo ha bocciato le proposte dell'opposizione, lasciando imprese e lavoratori soli di fronte a crisi, dazi e concorrenza internazionale con Cina e Usa sempre più agguerriti".

Proseguono i deputati; "Solo alcune norme su appalti e subappalti sono state corrette grazie all'iniziativa parlamentare del Pd, evitando di legalizzare lo sfruttamento del lavoro. Ma dell'annunciato tavolo di settore non è seguito nulla. Nel frattempo calano gli ordini, aumentano i costi e molte vertenze restano sospese.

Export e innovazione restano bloccati da norme confuse volute dal governo e contestate dalle imprese. Serve un cambio di rotta concreto sulla moda".

I deputati del PD chiedono al ministro Urso "di mettere in campo tutte le misure necessarie per dare una prospettiva industriale all'azienda e salvaguardare i posti di lavoro, garantendo un vero tavolo con parti sociali, azienda e Regione Emilia-Romagna. Servono ammortizzatori sociali adeguati, ampliamento della cassa integrazione per i lavoratori delle imprese dei settori della moda e di quelli correlati come stabilito in Conferenza delle Regioni con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributi a fondo perduto per le imprese che hanno subito un forte calo di fatturato, incentivi agli investimenti in ricerca, innovazione, transizione ecologica e digitale, oltre alla sospensione delle imposte e delle rate dei mutui per tutto il 2025". "Il rilancio del settore non può passare solo da licenziamenti e tagli. Serve una strategia industriale seria, capace di tutelare il lavoro e rafforzare la competitività del Made in Italy".