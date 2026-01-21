  
Indietro
menu
menu

oggi il tavolo al ministero

Crisi Aeffe. Gnassi e Bonafé (PD): Governo assente penalizza il Made in Italy

In foto: il presidio davanti alla sede Aeffe a San Giovanni in M.
il presidio davanti alla sede Aeffe a San Giovanni in M.
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 21 Gen 2026 08:11 ~ ultimo agg. 08:26
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I parlamentari Andrea Gnassi e Simona Bonafè (Pd) intervengono alla vigilia del tavolo convocato oggi al Mimit sulla crisi Aeffe (Alberta Ferretti): "Il 2026 rischia di essere l'anno della scomparsa per molte imprese della moda, altro che i falsi proclami di Meloni e Urso sulla promozione del Made in Italy nel mondo. La Legge di Bilancio non prevede alcun sostegno al settore e il governo ha bocciato le proposte dell'opposizione, lasciando imprese e lavoratori soli di fronte a crisi, dazi e concorrenza internazionale con Cina e Usa sempre più agguerriti".
Proseguono i deputati; "Solo alcune norme su appalti e subappalti sono state corrette grazie all'iniziativa parlamentare del Pd, evitando di legalizzare lo sfruttamento del lavoro. Ma dell'annunciato tavolo di settore non è seguito nulla. Nel frattempo calano gli ordini, aumentano i costi e molte vertenze restano sospese.
    Export e innovazione restano bloccati da norme confuse volute dal governo e contestate dalle imprese. Serve un cambio di rotta concreto sulla moda". 

I deputati del PD chiedono al ministro Urso "di mettere in campo tutte le misure necessarie per dare una prospettiva industriale all'azienda e salvaguardare i posti di lavoro, garantendo un vero tavolo con parti sociali, azienda e Regione Emilia-Romagna. Servono ammortizzatori sociali adeguati, ampliamento della cassa integrazione per i lavoratori delle imprese dei settori della moda e di quelli correlati come stabilito in Conferenza delle Regioni con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contributi a fondo perduto per le imprese che hanno subito un forte calo di fatturato, incentivi agli investimenti in ricerca, innovazione, transizione ecologica e digitale, oltre alla sospensione delle imposte e delle rate dei mutui per tutto il 2025". "Il rilancio del settore non può passare solo da licenziamenti e tagli. Serve una strategia industriale seria, capace di tutelare il lavoro e rafforzare la competitività del Made in Italy".

Altre notizie
Il colpo alle Poste di Riccione (foto Migliorini)
colpo da 30mila euro

Assaltarono furgone portavalori a Riccione, in tre a processo
di Lamberto Abbati
il Sigep 2026
appuntamento a gennaio 2027

Si chiude un Sigep ad alta internazionalità e riferimento per il fuori casa
di Redazione
'governo inaffidabile'

Concessioni. Croatti (M5S): i comuni partano con le gare per superare incertezza
di Redazione
Debora Beer © Archivi Cinemazero
al Palazzo del Fulgor

Le magie di Federico Fellini. In mostra le immagini inedite di Deborah Beer
di Redazione
Nuovo sub-ambito 3: Montescudo, Monte Colombo, Sassofeltrio
Cambiamenti e nuove regole

Unione della Valconca: modifica allo Statuto per il nuovo sub-ambito 3
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO