Incendio in un appartamento a Riccione: deceduta una donna

Un incendio dalle tragiche conseguenze a Riccione. Il corpo senza vita di una donna di 67 anni è stato ritrovato in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo in pieno centro, all’angolo tra viale Ceccarini e viale Dante, proprio sopra al ristorante Canasta. Il rogo, dalle prime informazioni, è divampato poco prima delle 12 al quinto piano dello stabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rimini con quattro squadre. Oltre alla vittima, altre due persone sarebbero state soccorse dai sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri e la polizia locale

seguono aggiornamenti

foto Adriapress