Controlli del territorio e prevenzione reati. I numeri della Polizia Locale

La Polizia Locale di Rimini presenta il bilancio delle attività da inizio anno a oggi suddivisi nei singoli capitoli.

L'attività di controllo del territorio ha visto impegnati gli agenti in 3.874 controlli di persone, con 32 arresti effettuati e 155 persone denunciate in stato di libertà. 203 i servizi di controllo nelle aree verdi (203 servizi) e nelle zone sensibili come la stazione ferroviaria e il quartiere Borgo Marina (312 controlli). L'attività di contrasto ai fenomeni di degrado ha portato a 473 controlli generici nei parchi pubblici, nei mercati, in centro storico e in altre zone sensibili, con 34 violazioni accertate per regolamenti comunali. Negli 8 mesi presi in esame le divise comunali hanno gestito 76 accompagnamenti per identificazione e 120 foto segnalamenti. Sequestrate somme di denaro per un totale di 3.310 euro.

34 i sequestri di sostanze stupefacenti per un peso complessivo di 2.571 grammi. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 1.387 grammi di hashish, 1.093 grammi di marijuana, 266 grammi di cocaina, 258 grammi di eroina, 360 grammi di ketamina e 13,8 grammi di metadone. Le denunce per detenzione ai fini di spaccio sono state 23, mentre 98 sono state le sanzioni amministrative per detenzione di uso personale. Le unità cinofile in dotazione al comando hanno supportato le attività, con 61 servizi interforze e 47 servizi specifici antidroga, effettuando 24 perquisizioni.

L'attività di controllo degli edifici abbandonati ha registrato 174 verifiche, con 23 sgomberi di edifici occupati abusivamente. Sono state 30 le denunce per occupazione abusiva di edificio secondo l'articolo 633 del Codice Penale. A questo si aggiunge il controllo delle scuole per prevenire effrazioni e intrusioni abusive, che ha visto complessivamente 96 servizi specifici.

Sul fronte della prostituzione, sono stati effettuati 140 controlli con 66 sanzioni per violazione dell’ordinanza comunale. Significativa anche l'attività di contrasto ai "pallinari" con 121 controlli, 40 sanzioni amministrative e 41 denunce per gioco d'azzardo illegale. Per questo reato sono stati sequestrati 2.070 euro di proventi illeciti.

Durante la stagione estiva, il Nucleo Antiabusivismo Commerciale ha intensificato i controlli registrando 93 rinvenimenti di merce abusiva, 14 verbali amministrativi e 14 sequestri amministrativi a venditori abusivi. Sono stati effettuati 3 sequestri penali di merce contraffatta con 1 notizia di reato. L'attività ha coinvolto il controllo di 82 persone con 7 fotosegnalazioni. Particolarmente efficace l'utilizzo dei quad per i controlli in spiaggia, con 35 servizi specifici.

I servizi dedicati al controllo di persone senza fissa dimora in campeggio abusivo su aree non autorizzate sono stati 69, con 27 allontanamenti effettuati.

A tutte queste attività poi vanno aggiunte 24 denunce e querele raccolte da persone che si sono presentate agli uffici e 9 ordinanze di misure cautelari emesse dall'Autorità Giudiziaria.