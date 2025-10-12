Confartigianato sta con De Pascale: Sì agli indennizzi"

Confartigianato si schiera al fianco del governtore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, che al TTG di Rimini, in merito al dibattito sulle concessioni demaniali, aveva proposto di indennizzare i concessionari uscenti con fondi derivanti dai canoni demaniali, sostenendo che “sarebbe una scelta italiana: i nuovi concessionari pagano un di più per chi perde, non vedo perché l’Ue debba interferire”. Una posizione contestata da parte del suo stesso partito, il Pd.

"Il presidente De Pascale rappresenta un pensiero moderno, a tutela della proprietà privata, e degli investimenti delle microimprese che con il loro lavoro hanno creato un’eccellenza che contribuisce fortemente al PIL nazionale, in particolare a quello regionale - afferma il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, Mauro Vanni -. Chi si oppone a questo pensiero non capisce che senza riconoscimento degli investimenti non ci sarà futuro per le imprese balneari. Difendendo la liberalizzazione totale si favoriscono le moltiplicazioni e le mafie, a discapito delle microimprese a gestione famigliare. Sono vecchie logiche, ormai sorpassate, che hanno l’obiettivo primario di combattere la proprietà privata altrui per difendere i propri privilegi".

"De Pascale - conclude Vanni - ben fa a difendere un comparto nato nella nostra regione, che ha fatto scuola ovunque, portando benessere e lavoro alla nostra regione. De Pascale fa bene a tutelare le famiglie balneari italiane contro le multinazionali e le mafie internazionali".