Concessioni. Croatti (M5S): i comuni partano con le gare per superare incertezza

"I Comuni e i cittadini devono essere protagonisti del futuro del comparto balneare". Per questo agli enti locali il Movimento 5 stelle, tramite il senatore riminese Marco Croatti, chiede di bandire "immediatamente" gare che "al centro pongano l'interesse pubblico, dei territori e di tutti i cittadini, e non quello di pochi". Sul tema concessioni, spiega Croatti, il governo Meloni si è dimostrato "incapace e inaffidabile", mentre alcune associazioni di categoria "da tempo sembrano avere dimenticato che la spiaggia è un bene comune, non di pochi 'feudatari'". Il contratto siglato dai concessionari con lo Stato, precisa, "parla chiaro riguardo alla rinuncia agli indennizzi".

Per il 5 Stelle "sono i Comuni costieri, non il governo, a conoscere le necessità dei territori e dunque in grado di costruire al meglio bandi aperti, trasparenti, adatti alle peculiarità locali e capaci di selezionare quelli che saranno i migliori concessionari per declinare la loro visione turistica futura". Quindi "rompano gli indugi" per "porre finalmente fine a una situazione di incertezza che da anni blocca gli investimenti del comparto balneare" e partano immediatamente le gare con al centro l'interesse pubblico.