Riccione

Lavori alla rete idrica. Chiusa per 4 giorni una corsia di via Castrocaro

In foto: Rotonda alla Punta dell'Est
Rotonda alla Punta dell'Est
di Redazione   
Mar 26 Ago 2025 13:10 ~ ultimo agg. 13:16
Dalla mattinata di oggi, martedì 26, e fino alla serata di venerdì 29 agosto, la corsia in direzione Rimini-Cattolica di viale Castrocaro a Riccione, in corrispondenza della rotatoria Punta dell’Est (incrocio tra viale Emilia e viale Castrocaro), sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di importanti lavori sulla rete dell’acquedotto a cura di Hera.

L’intervento riguarda il collegamento tra due principali reti idriche e si rende necessario per migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio.

Resterà aperto alla circolazione il tratto in direzione Cattolica-Rimini (lato mare). La linea 11 degli autobus provenienti da Rimini, che da alcuni mesi si è spostata dal lungomare per i problemi del ponte in zone Marano, sarà temporaneamente deviata lungo il percorso che interesserà viale Liguria, viale Po e viale Emilia, per poi immettersi in viale Verdi e viale D’Annunzio.

