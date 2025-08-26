Lavori alla rete idrica. Chiusa per 4 giorni una corsia di via Castrocaro

Dalla mattinata di oggi, martedì 26, e fino alla serata di venerdì 29 agosto, la corsia in direzione Rimini-Cattolica di viale Castrocaro a Riccione, in corrispondenza della rotatoria Punta dell’Est (incrocio tra viale Emilia e viale Castrocaro), sarà chiusa al traffico per consentire lo svolgimento di importanti lavori sulla rete dell’acquedotto a cura di Hera.

L’intervento riguarda il collegamento tra due principali reti idriche e si rende necessario per migliorare l’efficienza e la sicurezza del servizio.

Resterà aperto alla circolazione il tratto in direzione Cattolica-Rimini (lato mare). La linea 11 degli autobus provenienti da Rimini, che da alcuni mesi si è spostata dal lungomare per i problemi del ponte in zone Marano, sarà temporaneamente deviata lungo il percorso che interesserà viale Liguria, viale Po e viale Emilia, per poi immettersi in viale Verdi e viale D’Annunzio.