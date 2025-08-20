Colto in flagrante dalle telecamere mentre ruba in una casa del centro storico

In pieno giorno cerca di entrare in una casa del centro storico per rubare, ma viene colto in flagrante e fatto arrestare da una addetto alla sicurezza, che sta visionando le telecamere. L'episodio è avvenuto nella mattinata di martedì in via Gambalunga a Rimini. Attorno alle 10 in Questura è arrivata la segnalazione da una agenzia di sicurezza privata: un dipendente aveva visto poco prima dalle immagini della video sorveglianza collegate alla loro centrale operativa, un uomo armeggiare all’interno di una abitazione. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivate due volanti, con gli agenti in costante contatto con il personale di sicurezza, che, grazie alle immagini, ha fornito una precisa descrizione del soggetto e dei movimenti che stava compiendo all'interno dello stabile. Il ladro si è, però, accorto della presenza del sistema di videosorveglianza, si è avventato contro le telecamere e le ha sradicate. A quel punto è scattato il sistema antifurto nebbiogeno montato all’interno dell’edificio. Gli agenti, vista la fuoriuscita del fumo, hanno circondato l'area e nonostante il malvivente abbia cercato di fuggire lo hanno fermato e arrestato. A suo carico ha diversi precedenti per furti.