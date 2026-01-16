  
Indietro
menu
menu

24 gennaio presidio in piazza

Colonia felina all'ex caserma: il giudice dispone accesso per i volontari

In foto: @Tatiana Nigro
@Tatiana Nigro
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 16 Gen 2026 19:02 ~ ultimo agg. 19:11
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

A seguito del ricorso presentato da Cuori randagi ed A-mici di Soraya al tribunale di Rimini il giudice ha emesso un decreto d'urgenza che dispone l'immediato accesso dei volontari all'interno del sedime dell'ex caserma Giulio Cesare di Rimini, dove si trova una ampia colonia felina, da giorni al centro del dibattito. A rendere nota la scelta la presidente dell'associazione Tatiana Nigro. I volontari potranno entrare per alimentare, curare, predisporre ripari e recuperare gatti malati e feriti o per sterilizzarli."Il provvedimento - spiega Nigro - è stato già notificato alle parti (Demanio e Comune) affinché ottemperino all' ordine del giudice".

"Trattandosi di un provvedimento cautelare urgente - aggiunge -, posto a tutela della vita di queste creature duramente provate, farà seguito un' udienza con le parti il  29 gennaio dove sicuramente ci sarà da ribadire fermamente le lo stato di abbandono totale della popolazione felina presente nel perimetro invalicabile della caserma e la necessità dell' accesso e dell' opera dei volontari), ma intanto è un primo passo".  Per sostenere la causa è stata organizzata una manifestazione sabato 24 gennaio alle ore 15 in Piazza Cavour a Rimini  davanti alla sede del comune. 

Altre notizie
Marco Croatti
L'intervento di Angelini

Croatti: "Ora i controlli sul calcio siano efficaci, Rimini insegna"
di Icaro Sport
il traffico per il Sigep 2026
I disagi per la viabilità

Sigep e traffico, un binomio quasi inscindibile. La situazione sulle strade
di Redazione
VIDEO
il team
IL 18 GENNAIO

Sulla spiaggia del Tiki 26 Rimini allenamento anche nella stagione invernale
di Redazione
un frame del video ripreso vicino alla scuola di Spadarolo
Il 30 incontro in Regione

Lupi, ancora avvistamenti e segnalazioni nel riminese
di Redazione
foto di PIxabay
L'inflazione che corre

La vita costa, ma a Rimini di più. Nel 2025 tra le città più care d'Italia
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO