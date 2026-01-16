Colonia felina all'ex caserma: il giudice dispone accesso per i volontari

A seguito del ricorso presentato da Cuori randagi ed A-mici di Soraya al tribunale di Rimini il giudice ha emesso un decreto d'urgenza che dispone l'immediato accesso dei volontari all'interno del sedime dell'ex caserma Giulio Cesare di Rimini, dove si trova una ampia colonia felina, da giorni al centro del dibattito. A rendere nota la scelta la presidente dell'associazione Tatiana Nigro. I volontari potranno entrare per alimentare, curare, predisporre ripari e recuperare gatti malati e feriti o per sterilizzarli."Il provvedimento - spiega Nigro - è stato già notificato alle parti (Demanio e Comune) affinché ottemperino all' ordine del giudice".

"Trattandosi di un provvedimento cautelare urgente - aggiunge -, posto a tutela della vita di queste creature duramente provate, farà seguito un' udienza con le parti il 29 gennaio dove sicuramente ci sarà da ribadire fermamente le lo stato di abbandono totale della popolazione felina presente nel perimetro invalicabile della caserma e la necessità dell' accesso e dell' opera dei volontari), ma intanto è un primo passo". Per sostenere la causa è stata organizzata una manifestazione sabato 24 gennaio alle ore 15 in Piazza Cavour a Rimini davanti alla sede del comune.