Grazie a British Airways

Colazione a Rimini, aperitivo a New York. Partendo dall'aeroporto Fellini

In foto: British Airways
British Airways
di Andrea Polazzi   
Ven 14 Nov 2025 13:38
Partire da Rimini al mattino e ritrovarsi a New York a metà pomeriggio oppure a Los Angeles all’ora dell’aperitivo. A renderlo possibile dal prossimo maggio sarà British Airways che non solo ha confermato per la prossima summer season i tre voli settimanali dal Fellini, ma ha anticipato la partenza del sabato favorendo così le connessioni (altrimenti scomode con i voli serali). La partenza è quindi da Rimini alle 11.25 (lo scorso anno era alle 20) con arrivo a Londra Heathrow alle 13. Poi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, alle 14.10 parte il volo American Airways che atterra a New York alle 16.59 oppure si può optare per la costa del Pacifico prendendo il collegamento delle 14.45 che arriva a Los Angeles alle 18.05. Queste, ad un primo sguardo, le connessioni più comode e rapide (insieme a quella per Las Vegas) ma spulciando tra le decine di destinazioni collegate allo scalo di Heathrow si possono trovare anche altre importanti e suggestive località sparse per il mondo. La novità per i riminesi è quella di poterle raggiungere partendo comodamente dallo scalo della propria città.   

Gli altri voli British da Rimini saranno il lunedì e il giovedì alle 19.40 e alle 20.15. 

