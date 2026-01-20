Cattolica: Il teatro della Regina festeggia 30 anni

Il Teatro della Regina celebra i suoi primi 30 anni di vita con grandi numeri che confermano il ruolo centrale della struttura nella vita culturale di Cattolica e del territorio. Un crescendo di successi da quel 14 gennaio 1996, giorno dell’inaugurazione del Teatro, ad oggi. Il bilancio dell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30 per cento degli spettatori, accompagnato dal 20 per cento in più degli abbonamenti. Ma il fascino della Regina ha conquistato altri territori, mettendo a bilancio anche un crescendo di richieste di affitto della struttura da parte di soggetti esterni per eventi extra programmazione.

“Non potevamo festeggiare meglio il nostro Teatro della Regina – commenta la Sindaca Franca Foronchi - che spegne le sue prime 30 candeline con un bilancio molto positivo. Dati e numeri che evidenziano dunque una partecipazione in costante aumento e un pubblico più ampio e diversificato, frutto di una proposta culturale capace di coniugare qualità artistica, pluralità di linguaggi e attenzione a tutte le fasce di età, ma che premia anche la versatilità della struttura e gli investimenti costanti della nostra Amministrazione che ha visto, da ultimo, riconsegnare alla città un teatro interamente rinnovato sul fronte dell’efficientamento energetico”. Grazie a una programmazione qualificata e continuativa, il teatro ha saputo ampliare e fidelizzare il pubblico, rafforzando nel tempo un rapporto basato sulla fiducia, sulla qualità dell’offerta e sull’affidabilità della struttura. Un importante presidio sociale e culturale per il territorio che abbina spettacoli di prosa, musica, danza a iniziative dedicate a tutti con particolare attenzione alle nuove generazioni.