  
Indietro
menu
menu

Ricorrenze da celebrare

Cattolica: Il teatro della Regina festeggia 30 anni

In foto: La Sindaca Foronchi al teatro della Regina
La Sindaca Foronchi al teatro della Regina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 20 Gen 2026 14:23 ~ ultimo agg. 14:33
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
 Il Teatro della Regina celebra i suoi primi 30 anni di vita con grandi numeri che confermano il ruolo centrale della struttura nella vita culturale di Cattolica e del territorio. Un crescendo di successi da quel 14 gennaio 1996, giorno dell’inaugurazione del Teatro, ad oggi. Il bilancio dell’ultimo anno ha registrato un aumento del 30 per cento degli spettatori, accompagnato dal 20 per cento in più degli abbonamenti. Ma il fascino della Regina ha conquistato altri territori, mettendo a bilancio anche un crescendo di richieste di affitto della struttura da parte di soggetti esterni per eventi extra programmazione. 
“Non potevamo festeggiare meglio il nostro Teatro della Regina – commenta la Sindaca Franca Foronchi - che spegne le sue prime 30 candeline con un bilancio molto positivo. Dati e numeri che evidenziano dunque una partecipazione in costante aumento e un pubblico più ampio e diversificato, frutto di una proposta culturale capace di coniugare qualità artistica, pluralità di linguaggi e attenzione a tutte le fasce di età, ma che premia anche la versatilità della struttura e gli investimenti costanti della nostra Amministrazione che ha visto, da ultimo, riconsegnare alla città un teatro interamente rinnovato sul fronte dell’efficientamento energetico”. Grazie a una programmazione qualificata e continuativa, il teatro ha saputo ampliare e fidelizzare il pubblico, rafforzando nel tempo un rapporto basato sulla fiducia, sulla qualità dell’offerta e sull’affidabilità della struttura. Un importante presidio sociale e culturale per il territorio che abbina spettacoli di prosa, musica, danza a iniziative dedicate a tutti con particolare attenzione alle nuove generazioni. 
Altre notizie
dal sito ufficiale della Band
annunciata data

La musica protagonista nell'estate riccionese. A Luglio si esibiranno i POOH
di Redazione
Le Allegre Note
concerto il 24 gennaio

Riccione ospita la formazione di “ABF Voices Of” della Andrea Bocelli Foundation
di Redazione
Polizia di stato- Rimini
Sicurezza urbana

Il bilancio operativo della Polizia Locale di Rimini
di Redazione
la polizia locale di Riccione
Il bilancio di Riccione

Polizia locale: nel 2025 +33% di reati contrastati e stretta su affitti brevi
di Redazione
la sede Aeffe a San Giovanni in Marignano
170 esuberi a San Giovanni

Licenziamenti Aeffe, anche la Regione al tavolo ministeriale
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO