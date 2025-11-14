  
Indietro
menu
menu

su cosa occorre agire

Case famiglia per disabili non autorizzate. SPI Cgil plaude ai controlli

In foto: @SPI Cgil Riimni
@SPI Cgil Riimni
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 14 Nov 2025 13:26 ~ ultimo agg. 13:35
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Dal sindacato dei pensionati SPI Cgil di Rimini un plauso all’Azienda AUSL Romagna e al Comune di Rimini per i controlli effettuati nelle “Case famiglia” che ospitano persone anziane e disabili, al fine di verificare il pieno rispetto delle norme a tutela della cura e dell’assistenza, e che hanno portato nei giorni scorsi alla chiusura di tre strutture risultate irregolari (vedi notizia).

"Si tratta di controlli resi possibili anche grazie a regolamenti richiesti, approvati e condivisi con il sindacato, proprio per prevenire abusi e vessazioni nei confronti delle persone più fragili", ricorda il segretario Roberto Battaglia che denuncia:.
È davvero intollerabile che società e aziende, attraverso imprenditori che operano con modalità che appaiono da faccendieri, diano vita ad attività che si rivelano inadeguate e fuori dalle regole, speculando sulla salute e sul bisogno di assistenza degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie".
Per la SPI Cgil "Occorre proseguire con determinazione nei controlli e nelle ispezioni per porre fine a situazioni di irregolarità e, al contempo, attivare azioni concrete su due fronti: da un lato il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, oggi ancora fortemente carente; dall’altro il potenziamento delle strutture residenziali pubbliche e accreditate, per garantire una reale tutela della salute e del benessere delle persone più fragili".

Altre notizie
il trenino in servizio
criticità cantieri

Per le festività a Riccione un trenino collegherà alberghi al centro
di Redazione
la locandina
visibile in streaming

Il Parlamento Europeo celebra il centenario di don Oreste. Un evento a Bruxelles
di Redazione
Rimini proibita
Mostre ed eventi in città

Prorogata fino al 6 gennaio la mostra “Rimini Proibita”
di Redazione
VIDEO
un rendering del porto di Riccione
Progetti urbanistici

Nuovo porto di Riccione: via libera alla commissione tecnica
di Redazione
i soccorsi (Adriapress)
inutili purtroppo i soccorsi

Si accascia mentre raccoglie vongole a riva. Deceduto anziano a Rimini
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO