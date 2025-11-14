Case famiglia per disabili non autorizzate. SPI Cgil plaude ai controlli

Dal sindacato dei pensionati SPI Cgil di Rimini un plauso all’Azienda AUSL Romagna e al Comune di Rimini per i controlli effettuati nelle “Case famiglia” che ospitano persone anziane e disabili, al fine di verificare il pieno rispetto delle norme a tutela della cura e dell’assistenza, e che hanno portato nei giorni scorsi alla chiusura di tre strutture risultate irregolari (vedi notizia).

"Si tratta di controlli resi possibili anche grazie a regolamenti richiesti, approvati e condivisi con il sindacato, proprio per prevenire abusi e vessazioni nei confronti delle persone più fragili", ricorda il segretario Roberto Battaglia che denuncia:.

È davvero intollerabile che società e aziende, attraverso imprenditori che operano con modalità che appaiono da faccendieri, diano vita ad attività che si rivelano inadeguate e fuori dalle regole, speculando sulla salute e sul bisogno di assistenza degli anziani non autosufficienti e delle loro famiglie".

Per la SPI Cgil "Occorre proseguire con determinazione nei controlli e nelle ispezioni per porre fine a situazioni di irregolarità e, al contempo, attivare azioni concrete su due fronti: da un lato il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, oggi ancora fortemente carente; dall’altro il potenziamento delle strutture residenziali pubbliche e accreditate, per garantire una reale tutela della salute e del benessere delle persone più fragili".