Canile "Stefano Cerni": 147 ingressi nel 2025 e 35 adozioni

Il bilancio 2025 del Canile comunale "Stefano Cerni" è di 147 ingressi e una gestione complessiva di 270 cani nel corso dell’anno. Sono state 35 le adozioni grazie alle numerose attività educative e dimostrative organizzate. Sono invece oltre 18mila i cani registrati all'anagrafe canina, con i meticci che dominano le statistiche (6.266 esemplari) e il nome “Luna” che si conferma il più popolare. Sul fronte delle infrastrutture, procede la progettazione del nuovo gattile a San Martino in Venti, un'opera attesa, la cui realizzazione potrà contare anche su un importante lascito testamentario.

L'anagrafe canina del Comune di Rimini contava, al 31 dicembre scorso, 18.808 cani, 7.801 gatti e anche 6 furetti. I proprietari sono 15.202, mentre le nuove iscrizioni del 2025 si attestano a 1.596, in leggero calo rispetto agli anni precedenti. Per quanto riguarda l'età dei cani presenti, 10.453 hanno tra 0 e 10 anni, 5.583 tra 11 e 20 anni, mentre ben 1.743 esemplari superano i 20 anni di età. Sul podio delle razze più diffuse dominano i meticci con 6.266 cani, seguiti da barboni (960), chihuahua (873), a seguire labrador retriever e maltese. Tra i nomi più gettonati, oltre a ‘Luna’ troviamo ‘Mia’ e ‘Kira’. Il Canile "Stefano Cerni" ha gestito complessivamente nel 2025 ben 270 cani, di cui 123 restituzioni dirette, ovvero animali con microchip riconsegnati immediatamente ai proprietari senza ingresso formale in struttura. I cani ospiti del canile attualmente sono 56. Sul fronte dei felini, nella rete di assistenza comunale, il 2025 ha visto l'ingresso di 356 gatti con 143 affidamenti realizzati. "Questi dati testimoniano l'impegno costante della nostra comunità nel garantire il benessere e il rispetto di tutti gli animali, creature senzienti che meritano dignità e cure adeguate - dichiara Francesca Mattei, assessora ai diritti e al benessere degli animali -. Le 35 adozioni realizzate nel 2025 al canile Stefano Cerni dimostrano quanto sia fondamentale il lavoro di sensibilizzazione e le attività educative che permettono ai cittadini di conoscere direttamente gli animali ospitati e comprendere l'importanza dell'adozione consapevole. La prossima realizzazione del nuovo gattile comunale, resa possibile anche grazie a un generoso lascito testamentario, rappresenta un ulteriore passo avanti nella creazione di strutture adeguate e dignitose per i nostri amici felini. Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori del canile Stefano Cerni e ai volontari che, con dedizione quotidiana, non solo garantiscono assistenza e cura agli animali ospitati, ma promuovono instancabilmente le innumerevoli attività educative che fanno del nostro canile un vero e proprio centro di cultura del rispetto animale e di educazione alla convivenza responsabile".