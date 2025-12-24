  
rapina al mercato coperto

Braccio intorno al collo della cassiera e fuga con i soldi, arrestato 29enne

In foto: una Volante della polizia al Mercato Coperto
una Volante della polizia al Mercato Coperto
di Lamberto Abbati   
Mer 24 Dic 2025 14:32 ~ ultimo agg. 15:07
La polizia di Stato ieri pomeriggio (martedì) ha arrestato un 29enne, originario di Piacenza, senza fissa dimora, per una tentata rapina al Conad del Mercato Coperto di Rimini. L'uomo, come è stato poi ricostruito dagli agenti, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza interne, oltre alle testimonianze dei presenti, ha afferrato una cassiera alle spalle stringendole un braccio intorno al collo per immobilizzarla e con l'altra mano ha prelevato dalla cassa 200 euro in contanti. Le urla della donna hanno attirato l'attenzione di un collega che è corso dietro al fuggitivo, immobilizzato all'interno del box informazioni.

Una volta condotto in questura dagli agenti delle Volanti per gli accertamenti, il 29enne - a cui sono stati rinvenuti all'interno del risvolto dei pantaloni quattro banconote da 50 euro - è risultato avere alle spalle quattro denunce per furto dal luglio all'ottobre di quest'anno. Vista la pericolosità sociale e l'abitudine a compiere reati contro il patrimonio, è stato dichiarato in arresto. Il processo per direttissima a cui l'imputato (difeso d'ufficio dall'avvocato Cristiano Basile) è stato sottoposto questa mattina (mercoledì), si è concluso con una condanna a un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa. Il giudice, però, nel rimetterlo in libertà gli ha applicato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Rimini per due anni

