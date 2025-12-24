Il maltempo non molla neanche a Natale: nuova allerta arancione

La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera anche per la giornata di Natale. Tra i territori toccati, anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini.

Nella giornata di giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2.

Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.

Allerta addirittura rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa).