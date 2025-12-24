Rossa a Ravenna
Il maltempo non molla neanche a Natale: nuova allerta arancione
In foto: @newsrimini
di Redazione
2 min
Mer 24 Dic 2025 13:03 ~ ultimo agg. 14:16
La Protezione civile regionale dell’Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta meteo “arancione” per criticità idraulica, idrogeologica e stato del mare e “gialla” per vento e criticità costiera anche per la giornata di Natale. Tra i territori toccati, anche l’area di riferimento “B2” che ricomprende la Provincia di Rimini.
Nella giornata di giovedì 25 dicembre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul settore centrale della regione, che potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con superamenti della soglia 2.
Lungo la fascia costiera sono inoltre previsti venti di burrasca moderata (62-74 km/h) da nord-est, con rinforzi o raffiche di intensità superiore, con mare agitato, localizzati fenomeni di erosione dei litorali, delle dune e degli argini invernali, nonché ingressioni marine che possono interessare gli stabilimenti balneari. Saranno possibili inoltre esondazioni di fiumi e canali alla foce, per le difficoltà di deflusso delle piene in mare.
Allerta addirittura rossa per criticità idraulica in pianura nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna. In particolare, l’attenzione è rivolta ai superamenti della soglia 3 sugli affluenti in destra del fiume Reno con alimentazione collinare. Al momento, osservato speciale è il fiume Idice, oltre soglia 3 (rossa).
Pe i dettagli: https://allertameteo.regione.
emilia-romagna.it è inoltre attivo il servizio gratuito Alert System via cellulare, App o telefono fisso che si può attivare iscrivendosi al sito web (https://registrazione. alertsystem.it/rimini) oppure scaricando gratuitamente l’applicazione Alert System dal proprio store
Altre notizie
Mercoledì ore 20:35 Icaro TV
Puntata natalizia di "Volteggian le Stelle - Ginnaste per un Sogno"
di Icaro Sport
VIDEO
20 favorevoli, 9 contrari
Rimini, approvato bilancio. Il sindaco: risposte a famiglie e sguardo al futuro
di Redazione
Meteo Rimini