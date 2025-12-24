  
Natale 2025

Gli auguri del Vescovo: gioia, pace e non scoraggiarsi mai

In foto: Il Vescovo Nicolò Anselmi
Il Vescovo Nicolò Anselmi
di Redazione   
Mer 24 Dic 2025
Il dono della gioia e soprattutto quello della pace. Ma non solo. Negli auguri di Natale del Vescovo, Monsignor Nicolò Anselmi, spunta infatti anche una richiesta in più al Signore: quella di aiutarci a non cedere allo scoraggiamento quando le cose non vanno per il verso giusto. 

