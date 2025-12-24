Natale 2025
Gli auguri del Vescovo: gioia, pace e non scoraggiarsi mai
In foto: Il Vescovo Nicolò Anselmi
di Redazione
1 min
Mer 24 Dic 2025 12:50 ~ ultimo agg. 12:57
Il dono della gioia e soprattutto quello della pace. Ma non solo. Negli auguri di Natale del Vescovo, Monsignor Nicolò Anselmi, spunta infatti anche una richiesta in più al Signore: quella di aiutarci a non cedere allo scoraggiamento quando le cose non vanno per il verso giusto.
https://www.icaroplay.it/programmi/gli-auguri-del-vescovo-il-signore-ci-aiuti-a-non-scoraggiarci/
