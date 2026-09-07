Bellaria Igea Marina, in pochi giorni nuovi asfalti prima del via alle scuole

Guardia alta sul fronte della sicurezza e della fruibilità delle strade comunali a Bellaria Igea-Marina, soprattutto in riferimento a quelle ad alta percorrenza: muove circa 200.000 euro il nuovo pacchetto di nuove asfaltarure avviato questi giorni e che si intensificherà a partire da oggi a Bellaria Igea Marina. Le zone attenzionate sono quelle di via Ravenna, una delle più importanti arterie della città nella direttrice Nord-Sud, con particolare riferimento al tratto all’altezza di via Giorgetti – zona supermercato Coop – e procedendo in direzione Ravenna in zona Cagnona, compresa ad esempio la via Parenzo. Già completato invece, nelle primissime ore dei lavori, il nuovo manto stradale di via verdi.

“Un intervento particolarmente significativo, pianificato ed avviato in un momento che ci consente di preparare al meglio questi tratti in vista dell’inizio dell’anno scolastico, senza impattare al contempo sulla viabilità in occasione del via alle lezioni, quando è ipotizzabile e naturale che queste strade siano già interessate da traffico intenso”, spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Grassi. “Pensiamo in particolare”, evidenzia, “proprio alla porzione di via Ravenna che da via Giorgetti conduce in via Parenzo. Abbiamo ritenuto che questi giorni di inizio settembre, con la pressione urbana in calo sul fronte turistico ma appunto a scuole non ancora iniziate, fosse il momento migliore per arrecare meno disagi possibili ai cittadini ma anche agli ospiti che, comunque numerosi, si godranno Bellaria Igea Marina in in settembre ricco di eventi, a partire già da questo fine settimana.”

I lavori stanno procedendo speditamente, infatti, con l’obiettivo di concluderli già a metà della settimana in corso. "La loro realizzazione", sottolinea invece il Sindaco Filippo Giorgetti, "porta a quotare abbondantemente sopra i 600.000 euro le risorse impiegate sul fronte degli asfalti solo per l’anno 2026.” Tra i tanti interventi a tema asfalti che hanno anticipato quello in corso, si ricorda quello analogo condotto sempre lungo via Ravenna a inizio estate, partendo dalla rotatoria di via Orazio in direzione Rimini, interessando anche parti di via Orazio, via Virgilio, via Doria e via Dandolo. “Quasi un chilometro il tratto di via Ravenna riasfaltato in quell’occasione a Igea Marina, così come misurano quasi un chilometro i tratti su cui stiamo lavorando ora in zona Bellaria; nel complesso”, sottolinea e conclude il Sindaco, “erano decenni che non venivano realizzati interventi di questa portata su via Ravenna, quello che è e rimane l’asse viario principale della nostra città.”