Bella e Sissy, amiche inseparabili nella sventura e nella buona sorte

Dalla gabbia di un canile al rassicurante cuscino di un sofà: la storia di Bella e Sissy, amiche inseparabili a quattro zampe, tanto diverse tra loro quanto inseparabili, che hanno attraversato insieme il buio per arrivare finalmente alla luce. Bella, una maestosa pastora tedesca e Sissy, una piccola maltesina, entrambe nate nel 2012, avevano condiviso fin dall'inizio la stessa casa, la stessa famiglia. Ma quello che doveva essere un rifugio si era trasformato in un incubo di estrema incuria e maltrattamento per loro, talmente grave che circa due anni fa le forze dell'ordine intervenirono con un sequestro giudiziario. Le condizioni in cui le due cagnoline arrivarono al canile "Stefano Cerni" del Comune di Rimini erano strazianti: Bella gravemente sottopeso, completamente priva di pelo, mentre Sissy portava addosso i segni evidenti della malnutrizione e della negligenza. Lo scorso aprile i volontari del canile lanciarono un appello speciale durante l'Open Day, per cercare una famiglia coraggiosa capace di accoglierle entrambe. E dopo quasi due anni di attesa, è arrivata sabato scorso l'adozione perfetta. Una famiglia ha deciso di aprire il cuore a questa coppia inseparabile. E così, insieme come erano entrate in canile, ancora insieme - Bella e Sissy - hanno varcato la soglia della loro nuova vita.