Arrestato a Miramare dopo un pedinamento: guidava con patente revocata

Un uomo di 47 anni è stato arrestato ieri pomeriggio a Miramare al termine di un'operazione congiunta delle Polizie Locali di Rimini e Riccione. Il sospetto spacciatore, residente a Riccione, è stato fermato a Miramare, alla guida di un'auto con patente revocata e in evidente stato di alterazione psicofisica. L'operazione è il risultato di un'attività investigativa avviata nei giorni precedenti dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini. Segnalazioni da fonti confidenziali avevano indicato agli agenti la presenza di un individuo sospettato di attività di spaccio nelle adiacenze di un bar a Miramare e in altre zone limitrofe. Sospetti confermati: gli agenti hanno documentato numerosi incontri rapidi e frequenti tra il soggetto e potenziali acquirenti, con evidenti indizi di cessione di stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, l'uomo è stato visto arrivare nuovamente in zona a bordo della sua autovettura, ed è stato intercettato. Durante il controllo dei documenti è emerso che il 47enne circolava con patente revocata e mostrava chiari segni di alterazione psicofisica riconducibile all'assunzione di sostanze stupefacenti, rifiutandosi inoltre di sottoporsi agli accertamenti sanitari. L'ispezione del veicolo ha fatto emergere tracce di cocaina su un cd musicale e residui di sostanze cannabinoidi. Sospetti che hanno portato gli agenti a eseguire anche una perquisizione domiciliare, con il supporto della Polizia Locale di Riccione. Nella sua abitazione di Riccione, sono stati rinvenuti 30 grammi di cocaina, 78 grammi di hashish, tre bilancini di precisione e tutto il materiale per il confezionamento delle dosi.

Il 47enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per guida con patente revocata e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Il veicolo, intestato a terzi, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Dai controlli è emerso che l’uomo, dopo la revoca della patente avvenuta nel 2024, era già stato fermato per guida senza patente lo scorso maggio e nuovamente in settembre, configurando così la terza violazione della stessa natura.