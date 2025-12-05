  
accompagnamento alla frontiera

Arrestati per spaccio a Rimini e irregolari, espulsi dal territorio nazionale

di Redazione   
Ven 5 Dic 2025 10:59
L'Ufficio Immigrazione della Polizia di Stato di Rimini giovedì ha dato esecuzione al provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera di tre cittadini albanesi, irregolari sul Territorio Nazionale accusati di spaccio nel territori riminese. 
Lo scorso 16 settembre i tre cittadini albanesi erano stati tratti in arresto in flagranza dalla Squadra Mobile per la detenzione a fini di spaccio oltre 100 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in dosi e 700 euro in contanti
I tre uomini sono stati dimessi dalla Casa Circondariale di Rimini e sottoposti all’obbligo di presentazione alla P.G. competente. 
Il Personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini ha avviato le pratiche per il rimpatrio dei tre uomini, irregolari sul Territorio Nazionale.
Alla fine dell’iter amministrativo, nei confronti di ciascuno dei tre cittadini albanesi è stato emesso dal Prefetto di Rimini un provvedimento di espulsione dal Territorio Nazionale e dal Questore di Rimini un provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera, eseguito alla Frontiera Aerea di Rimini e alla Frontiera Aerea di Ancona, quest’ultimo compiuto con scorta internazionale. 
Ai tre uomini è stato, inoltre, applicato il divieto del Prefetto di reingresso per tre anni nel Territorio Nazionale

