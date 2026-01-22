  
Indietro
menu
menu

il grande stilista

Andrea Gnassi con una delegazione Pd in visita alla camera ardente di Valentino

In foto: la delegazione PD
la delegazione PD
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 22 Gen 2026 15:53 ~ ultimo agg. 15:56
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una delegazione del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera si è recata questa mattina in Piazza Mignanelli alla camera ardente di Valentino. 

Erano presenti i deputati Simona Bonafè, Andrea Gnassi e Alberto Pandolfo: "Siamo qui per salutare un grande italiano, un maestro della moda che con le sue creazioni ha portato alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo. Il suo sogno e la bellezza della sua arte hanno arricchito il patrimonio culturale italiano. Ci stringiamo al dolore di tutti coloro che lo hanno amato” hanno dichiarato uscendo dalla Fondazione Garavani e Giammetti.

Altre notizie
dall'archivio Liuzzi (@IcaroTeche)
alle 21.15 su IcaroTV

A IcaroTeche Talk storie di pesca, pesce e pescatori con lo storico Bagnaresi
di Redazione
la presentazione del dossier per la candidatura
"Un tuffo nel sogno"

Riccione Capitale del Mare, presentato il dossier. Un lavoro di squadra
di Redazione
VIDEO
Confini mobili
al palacongressi di Rimini

Allo spazio Convivio i 'Confini mobili' firmata da Paola Amati e Clarita Kuo
di Redazione
il vetro distrutto del Metromare
A Miramare

Sassi contro il Metromare, coi mezzi in movimento. Corsini: grave, denunceremo
di Redazione
FOTO
@Questura di Rimini
Questura di Rimini

Fermato straniero irregolare indagato per tentato omicidio, scortato a frontiera
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO