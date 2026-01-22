il grande stilista
Andrea Gnassi con una delegazione Pd in visita alla camera ardente di Valentino
In foto: la delegazione PD
di Redazione
1 min
Gio 22 Gen 2026 15:53 ~ ultimo agg. 15:56
Una delegazione del gruppo parlamentare del Partito Democratico della Camera si è recata questa mattina in Piazza Mignanelli alla camera ardente di Valentino.
Erano presenti i deputati Simona Bonafè, Andrea Gnassi e Alberto Pandolfo: "Siamo qui per salutare un grande italiano, un maestro della moda che con le sue creazioni ha portato alto il nome del nostro Paese in tutto il mondo. Il suo sogno e la bellezza della sua arte hanno arricchito il patrimonio culturale italiano. Ci stringiamo al dolore di tutti coloro che lo hanno amato” hanno dichiarato uscendo dalla Fondazione Garavani e Giammetti.
