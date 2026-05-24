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martedì 26 maggio

Al teatro Apollo la presentazione pubblica degli eventi dell'estate bellariese

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Redazione
   
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L’incontro di Presentazione del palinsesto eventi-estate 2026 di Bellaria Igea Marina si terrà martedì 26 maggio alle ore 20.30 presso Teatro Apollo (via Muggia 16):  location, restituita quest’anno al pubblico, come luogo rivolto ad eventi. Per l’Amministrazione Comunale ci saranno il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore al Turismo Milena Casali, insieme al Presidente di Fondazione Verdeblu, Paolo Borghesi e Jessica Andreucci, funzionario culturale del Comune.

All’interno della presentazione, sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti, "non vi saranno solo gli eventi istituzionali e di Fondazione Verdeblu ma anche i contenitori “on the beach” come Beky Bay e Polo Est Village; le tante attività della cultura, presso i luoghi più significativi della città come la Torre Saracena e la Casa Panzini oltre tanti altri aspetti tematici, dallo sport al ballo liscio che attraverso un lavoro coordinato fra tutte le istituzionalità romagnole insieme alla Regione ER, sta diventando Patrimonio dell’Unesco". 

Agli eventi dell’Amministrazione Comunale e di Fondazione Verdeblu, si affiancheranno anche le numerose iniziative delle Associazioni bellariesi.

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