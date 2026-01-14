10mila franchi
Aiuto d'urgenza per le famiglie delle vittime di Crans-Montana
In foto: Eleonora Palmieri e il rogo di Crans Montana
di Redazione
1 min
Mer 14 Gen 2026 17:08 ~ ultimo agg. 17:50
Un aiuto d'urgenza di 10 mila franchi svizzeri sarà dato alle famiglie coinvolte nella tragedia del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi, come riporta Ansa, il governo del Cantone del Vallese. Ne potranno beneficiare i familiari delle persone decedute e di quelle ospedalizzate, come la 29enne cattolichina Eleonora Palmieri, a seguito dell'incendio. Inoltre, sarà creata una fondazione indipendente per gestire le donazioni che saranno raccolte tramite un conto corrente appositamente aperto. Questi fondi "non serviranno in nessun caso a coprire le spese conseguenti all'incendio che sarebbero a carico dello Stato del Vallese", ha precisato il governo cantonale.
Altre notizie
si parte tra due settimane
Sanzioni nella ZTL centro storico, via libera dalla Giunta. Varchi e orari
di Redazione
un milione per quelle riminesi
Marcello (FdI) interroga: che ne è stato dei ristori covid alla sanità privata?
di Redazione
Fuoco incrociato anche da Ue
Affitti brevi, i primi effetti della legge: a Rimini 13 richieste rigettate
di Redazione
Falcioni per la Romagna
CIA Romagna rinnova le cariche. Nominato il nuovo presidente territoriale
di Redazione
segnalazione Rinascita Civica
Porta di sicurezza chiusa in ospedale. La Direzione medica risponde
di Redazione
Meteo Rimini