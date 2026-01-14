Aiuto d'urgenza per le famiglie delle vittime di Crans-Montana

Un aiuto d'urgenza di 10 mila franchi svizzeri sarà dato alle famiglie coinvolte nella tragedia del rogo del Constellation, a Crans-Montana. Lo ha deciso oggi, come riporta Ansa, il governo del Cantone del Vallese. Ne potranno beneficiare i familiari delle persone decedute e di quelle ospedalizzate, come la 29enne cattolichina Eleonora Palmieri, a seguito dell'incendio. Inoltre, sarà creata una fondazione indipendente per gestire le donazioni che saranno raccolte tramite un conto corrente appositamente aperto. Questi fondi "non serviranno in nessun caso a coprire le spese conseguenti all'incendio che sarebbero a carico dello Stato del Vallese", ha precisato il governo cantonale.