Talento e impegno. A Federico e Linda il premio "Rotary Putto Malatestiano"

Sono Federico De Iulio e Linda Berzanti, studenti del Liceo Classico e delle Scienze Umane “Giulio Cesare – Manara Valgimigli” di Rimini, i vincitori del Premio “Rotary Putto Malatestiano 2026”, istituito dal Rotary Club Rimini e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di martedì 22 settembre nella cornice del Grand Hotel di Rimini, alla presenza dell’assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni, del dirigente scolastico Emanuele Pirrottina, della coordinatrice del premio Elena Benigni, dei docenti e dei familiari dei due studenti. A consegnare ai vincitori le targhe commemorative e un significativo contributo economico agli studi è stato il presidente del Rotary Club Rimini, Fabio Masini.



Particolarmente significativo l’intervento di Giacomo Gorini, giovane biotecnologo e immunologo riminese, già studente del Liceo “Giulio Cesare” e oggi affermato ricercatore di fama mondiale. Rivolgendosi ai numerosi giovani presenti, Gorini ha raccontato il proprio percorso di formazione e di ricerca, sottolineando l’importanza di coltivare le proprie passioni, porsi obiettivi ambiziosi e affrontare con determinazione anche gli inevitabili sacrifici necessari per raggiungerli.



Il nome del premio richiama uno dei simboli più preziosi della cultura rinascimentale riminese: i putti alati scolpiti da Agostino di Duccio per il Tempio Malatestiano tra il 1450 e il 1460. Le celebri figure, raffigurate in vivaci scene musicali, artistiche e giocose, esprimono attraverso il movimento, l’armonia e la vitalità lo spirito creativo del Rinascimento che caratterizza uno dei monumenti più importanti della città.



Proprio a questa immagine si ispira la filosofia del premio, destinato a riconoscere talento, vivacità intellettuale, impegno e capacità di esprimersi anche al di fuori del tradizionale percorso scolastico, attraverso la partecipazione ad attività culturali, artistiche, sociali e sportive. Il “Rotary Putto Malatestiano” nasce inoltre con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra Rotary, scuola e territorio, valorizzando le eccellenze degli studenti e promuovendo la conoscenza delle peculiarità formative degli istituti scolastici riminesi. Un’iniziativa che guarda dunque ai giovani, ma anche al futuro della comunità: attraverso il riconoscimento del merito, il sostegno concreto alla formazione e la valorizzazione della cultura, il Rotary Club Rimini intende offrire alle nuove generazioni un incoraggiamento a sviluppare i propri talenti e a metterli al servizio della società.