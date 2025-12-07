Aeroporto, il "grande salto" del 2026. Nuovi voli e investimenti sullo scalo

Chisinau in Moldavia con la compagnia ucraina SkyUp, Budapest (Ungheria), Katowice (Polonia) e Sofia (Bulgaria) con WizzAir, Breslavia in Polonia con Ryanair. Finora sono queste le novità annunciate per l'estate 2026 dall'aeroporto Fellini di Rimini. Ma sicuramente non saranno le uniche. Secondo le tabelle diffuse da AIRiminum infatti Wizzair sarebbe pronta ad aggiungere nuove destinazioni già nel 2026 e parecchi nuovi collegamenti potrebbero arrivare dalla compagnia irlandese se verrà confermato il taglio per gli scali minori (annunciato dalla Regione e in attesa del via libera del Governo) dell'addizionale municipale che grava sui passeggeri in partenza. Ma non solo, perchè dalle tabelle si evince che oltre al ritorno di SkyUp il Fellini è in attesa di altre due nuove compagnie con le quali ci sono già rapporti in fase avanzata. Confermati poi i nuovi arrivi del 2025: già acquistabili i collegamenti EasyJet (Londra Gatwick e Bsilea) e British Airways (Londra Heathrow) mentre all'appello, per ora, mancano quelli di Vueling per Barcellona.

Tutte novità annunciate dall'amministratore delegato di AIRiminum Leonardo Corbucci agli albergatori riminesi durante l'iniziativa Incoming Rimini in cui ha illustrato il piano pluriennale di espansione, che prevede l’attivazione di voli e l’arrivo di nuove compagnie, grazie a una forte collaborazione con i Comuni della Riviera e alle strategie messe in campo dalla Regione. “L’attenzione ora è rivolta al 2026 - ha detto Corbucci nel suo intervento - anno in cui si prevede il grande salto per il sistema aeroportuale di Rimini”.

Con i voli già in vendita, AIRiminum stima un 2026 da oltre mezzo milione di passeggeri (531.800 per l'esattezza) con un +23,7% sul 2025. Se andranno in porto i voli attualmente in fase di negoziazione il numero dovrebbe salire a circa 620.000 e se, infine, ci sarà il via libera all'abolizione dell'addizionale municipale si potrebbe arrivare a 770.000.

la stima passeggeri diffusa dall'aeroporto

Per quanto riguarda il 2025, attualmente i passeggeri transitati dal Fellini sono stati 417.000 con una crescita del 30% sul 2024. Buona la percentuale di riempimento, che ha sfiorato l'85%. Kaunas e Praga hanno superato il 90% mentre sono stati un flop i voli organizzati da IEG per le grandi fiere con Roma ferma al 7,7% di riempimento e Monaco al 17,1%. La crescita più consistente ha riguardato invece Londra con 66mila passeggeri su tre destinazioni (+170%) e Cracovia con 34.600 (+180%).

passeggeri 2025

“Un elemento chiave- ha proseguito davanti alla platea di albergatori l’Ad di Ariminum- sarà la presentazione, dell’atteso Master Plan dell’aeroporto al 2035, che mira a raggiungere 3 milioni di passeggeri e che prevede investimenti per 140 milioni di euro. Inoltre, nel 2026 Rimini ospiterà Routes Europe, uno degli eventi più prestigiosi nell’industria dell’ aviation, un’occasione unica di visibilità internazionale ai principali decision makers del settore."