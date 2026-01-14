  
domenica 18 gennaio

A Villa Franceschi visita guidata alla scoperta dei genio di Roberto De Grandis

di Redazione   
Mer 14 Gen 2026
proseguono le iniziative alla scoperta dell’artista riccionese Roberto De Grandis a cui è dedicata una mostra nelle sale di Villa Franceschi ne fino a domenica 8 febbraio. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 18 gennaio alle 17 con la terza visita guidata a cura della storica dell’arte Annamaria Bernucci.

Il percorso di visita proposto da Annamaria Bernucci intreccerà la poliedrica attività dell’artista riccionese con il respiro e le pulsioni delle correnti artistiche che De Grandis ha vissuto e interpretato in prima persona dalla fine degli anni ‘70 e per tutti gli anni ‘80 e ‘90. Un’occasione per ricordare l’artista e l’uomo e la sua ricerca introspettiva che si dipana tra l’aggregazione di più forme e più materiali esposti in mostra. De Grandis spazia infatti dalla pittura all’incisione, dal disegno all’illustrazione, avvalendosi sempre della forza espressiva del gesto e della intensità interpretativa con cui si accostava a temi a lui congeniali in forma eclettica e visionaria. “Un percorso che è in realtà la distillazione di una vita. De Grandis ha sempre inseguito la sua bussola interiore, nelle passioni umane e nella ricerca artistica”, come sottolinea Bernucci.

Le prossime visite guidate sono previste per domenica 25 gennaio, 1 e 8 febbraio, sempre alle 17. Ogni appuntamento, a cura del comitato tecnico scientifico della mostra, affronterà i diversi aspetti dell’eclettica produzione dell’artista riccionese.

La mostra e tutti gli incontri sono a ingresso libero. Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13; venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura all’indirizzo cultura@comune.riccione.rn.it.

