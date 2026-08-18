Visita Papa Leone. Distribuito in città un volantino con le informazioni utili

È partita la distribuzione del volantino informativo predisposto dal Comune di Rimini in vista della visita di Papa Leone XIV, in programma sabato 22 agosto. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare a cittadini, residenti e operatori economici uno strumento semplice che contiene tutte le principali informazioni utili in vista dell’avvicinarsi dell’evento, con particolare attenzione alle modifiche alla viabilità, agli accessi, ai parcheggi, al trasporto pubblico e alle modalità per assistere al passaggio del Santo Padre e alla celebrazione eucaristica.

Il volantino rimanda inoltre, tramite QR code, al sito del comune di Rimini ( https://www.comune.rimini.it/ vivere-il-comune/visita-santo- padre ) dove si trovano le informazioni per aiutare a orientarsi tra chiusure, accessi, parcheggi, trasporto pubblico e modalità di partecipazione.

La distribuzione viene effettuata porta a porta nelle abitazioni e nelle attività economiche del Centro Storico e di Marina Centro, nelle aree maggiormente interessate dal percorso della visita e dalle successive modifiche alla circolazione. Il volantino sarà inoltre disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), gli uffici IAT e gli altri punti informativi cittadini. Sono impegnati fino a 20 volontari di Protezione civile, appartenenti ai gruppi e alle associazioni che hanno aderito alla mobilitazione: Volontari Soccorso in Mare, Guardie Ecologiche Volontarie, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Volontari Comunale di Protezione Civile e Banca del Tempo.

Il materiale ricorda innanzitutto gli appuntamenti della giornata di sabato 22 agosto: intorno alle ore 17 il passaggio della Papamobile dall’Arco d’Augusto al Tempio Malatestiano, quindi il trasferimento verso Marina Centro e l’area del porto, fino alla Celebrazione Eucaristica in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera, prevista intorno alle ore 18.30 e accessibile con pass. Il volantino richiama inoltre l’attenzione sulla necessità di programmare gli spostamenti con anticipo, utilizzare preferibilmente i mezzi pubblici, e seguire le indicazioni del personale addetto.

Per chi dovrà raggiungere la zona dell’evento, il treno è indicato come mezzo consigliato, con l’attivazione di collegamenti ferroviari straordinari sulla tratta Cattolica-Rimini- Santarcangelo. Sono inoltre disponibili le linee del trasporto pubblico locale 4, 9, 11 e Metromare. Non sono invece previste navette per piazzale Boscovich.

Il volantino ricorda infine che per accedere ai settori della celebrazione in piazzale Boscovich e sulla spiaggia libera è obbligatorio essere muniti di pass, con apertura progressiva dei varchi dalle ore 13.45. Chi non dispone del pass potrà seguire la celebrazione dalla Rotonda Lucio Battisti, attraverso il maxischermo, fino al raggiungimento della capienza consentita. L’Amministrazione invita quindi cittadini, operatori e visitatori a consultare il materiale informativo e i canali ufficiali del Comune per arrivare preparati alla giornata di sabato, caratterizzata da un importante afflusso di persone e da un articolato dispositivo di sicurezza, mobilità e accoglienza.