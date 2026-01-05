A Montefiore concerto dell’Epifania. Musica solidale nella chiesa di S. Paolo

Montefiore Conca ospiterà martedì 6 gennaio il tradizionale Concerto dell’Epifania, un appuntamento che unisce musica e solidarietà e che si svolgerà nella Chiesa parrocchiale San Paolo Apostolo.

L’iniziativa è organizzata come evento benefico: il ricavato sarà devoluto a favore delle persone in difficoltà del territorio di Montefiore Conca. La mattinata prenderà avvio con la Santa Messa alle ore 10, seguita dal concerto alle ore 11. Protagonista dell’esibizione sarà il “Duo Orpheus”, formato dal tenore Gian Luca Pasolini e dall’arpista Monica Micheli, che proporranno un programma pensato per valorizzare il clima solenne e raccolto della festività dell’Epifania.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, con la possibilità per i partecipanti di contribuire liberamente all’iniziativa solidale. L’evento è promosso da Associazione Mozart Italia – sede di Rimini, in collaborazione con Associazione Culturale Calicantus Riccione e Pro Loco Montefiore Conca.