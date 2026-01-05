  
Indietro
menu
menu

martedì 6 gennaio

A Montefiore concerto dell’Epifania. Musica solidale nella chiesa di S. Paolo

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 5 Gen 2026 09:42 ~ ultimo agg. 09:51
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Montefiore Conca ospiterà martedì 6 gennaio il tradizionale Concerto dell’Epifania, un appuntamento che unisce musica e solidarietà e che si svolgerà nella Chiesa parrocchiale San Paolo Apostolo.

L’iniziativa è organizzata come evento benefico: il ricavato sarà devoluto a favore delle persone in difficoltà del territorio di Montefiore Conca. La mattinata prenderà avvio con la Santa Messa alle ore 10, seguita dal concerto alle ore 11. Protagonista dell’esibizione sarà il “Duo Orpheus”, formato dal tenore Gian Luca Pasolini e dall’arpista Monica Micheli, che proporranno un programma pensato per valorizzare il clima solenne e raccolto della festività dell’Epifania.

L’ingresso al concerto sarà gratuito, con la possibilità per i partecipanti di contribuire liberamente all’iniziativa solidale. L’evento è promosso da Associazione Mozart Italia – sede di Rimini, in collaborazione con Associazione Culturale Calicantus Riccione e Pro Loco Montefiore Conca.

Altre notizie
don Aldo Fonti
il giorno dopo gli attacchi

Don Aldo dal Venezuela: ho celebrato messa, c'è una tensione calma
di Redazione
Mc Hip Hop Contest
fino al 6 gennaio

L'energia dei ragazzi del MC Hip Hop anima i contenitori riccionesi
di Redazione
teatro Villa
dal 12 gennaio

Al teatro Villa il nuovo anno riparte tra laboratori e workshop
di Redazione
La befana dei pompieri
rimini

In piazza Malatesta arriva Pompieropoli con la Befana che scende dal castello
di Redazione
FOTO
motogp
45 milioni in tre anni

Sport protagonista. La Regione investe su impianti e sostegno ai giovani atleti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO