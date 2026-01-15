  
alle 21.10 su IcaroTV

A IcaroTeche Talk il racconto dei 50 anni delle radio libere a Rimini

In foto: Radio Libere a Rimini
Radio Libere a Rimini
di Redazione   
Gio 15 Gen 2026 17:10 ~ ultimo agg. 19:56
Nelle feste di Natale del 1975 con Radio Rimini e Radio Riviera cominciava a Rimini l'epoca delle radio libere. Una stagione affascinante e irripetibile che sarà raccontata questa sera, giovedì 15 gennaio, alle 21.10 su IcaroTV nella trasmissione IcaroTeche Talk. Ospiti in studio di Maurizio Ceccarini due protagonisti di quella avventura: Betty Miranda e Cristiano Paci.

A seguire, il "come eravamo" di IcaroTeche Rewind e il collage tematico di IcaroTeche Tag.

Paci, Miranda e Ceccarini

