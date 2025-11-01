al Museo della Città
‘Rimini 80'. Inaugurata la mostra sull'immaginario della Rimini di Tondelli
In foto: una delle sale
di Redazione
3 min
Sab 1 Nov 2025 10:02 ~ ultimo agg. 10:04
https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-80-inaugurata-la-mostra-al-museo-della-citta-sulla-rimini-tondelliana/
Ha inaugurato nell'ala moderna del Museo della Città di Rimini la mostra la mostra ‘Rimini 80. Viaggio nell’immaginario metropolitano nella Rimini di Tondelli’ a cura di Fabio Bruschi. La mostra, visitabile a ingresso libero fino al 31 dicembre. racconta, nel quarantennale del romanzo "Rimini", gli anni in cui la città e la Riviera diventarono laboratorio culturale e soprattutto specchio di una nuova Italia.
La scheda della mostra:
Ad accogliere i visitatori in una mostra attraversata dalla musica oltre che dalle immagini sarà il paesaggio sonoro creato per l’occasione da Leonardo Militi, pianista autodidatta e compositore, autore del progetto musicale dal titolo Tela non Toccare: un esperimento in cui alcuni ‘capisaldi’ della discografia tondelliana quali Bronski Beat, Ultravox, Echo & The Bunnymen, Soft Cell, Cure, Battiato sono stati “tradotti” da Chat GPT “generando qualcosa di diabolicamente in vitro e formalmente no copyright. È stato come quando mi gingillavo con la Roland 707, quarant’anni fa: sentivo cose nuove e incredibili senza fatica. Mi piacevano, le ascoltavo e le facevo ascoltare. Qui è lo stesso, forse ancora di più. Come si dice? “L’operazione è perfettamente riuscita: il musicista è morto”. Un modo per esplorare, senza vincoli di stile o genere, orizzonti acustici ed elettronici in un presente tecnologico tanto spettacolare quanto aberrante.
La mostra RIMINI80 non è solo una raccolta di ricordi, ma un vero e proprio viaggio attraverso manifesti, cataloghi, fotografie, reportage, bozzetti e memorie visive che ci raccontano gli anni in cui Rimini fu in grado di diventare un crocevia di libertà e creatività.
Tanti i materiali molti dei quali inediti esposti su tutto il secondo piano dell’ala nuova del Museo, tra i tanti: il servizio fotografico di Oliviero Toscani al Grand Hotel (1982) – per cui si ringraziano Odilla Casali, titolare delle immagini e Manuela Fabbri, che allora lavorò con Toscani al progetto - l’audio originale della prima presentazione di “Rimini” a Correggio di Pier Vittorio Tondelli (1985), le parate del Teatro Valdoca (1980), i flyer new wave di Castelvetro, Sirotti, Garattoni e Tonti, le fotografie di Stefano Ferroni dell’Estate culturale riminese (1980), i concerti rock alla Serie fotografica “Sacchi a pelo” di Minghini, Paritani e Foto Riccione, le immagini storiche della visita di Enrico Berlinguer alla Galleria dell’Immagine (1980) e di Palmiro Togliatti che inaugura a Viserba la Sala Sirenetta (1957), spazio che poi diventerò lo ‘Slego’.
L’esposizione si inserisce nel progetto “Rimini 80”, il cartellone di eventi che, a quarant’anni dalla pubblicazione del romanzo Rimini di Pier Vittorio Tondelli, ha attraversato la programmazione culturale della città con l’intento di riflettere sul rapporto tra identità urbana, cultura e rappresentazione.
RIMINI80. Viaggio nell’immaginario metropolitano della Rimini di Tondelli
Mostra a cura di Fabio Bruschi
Museo della Città “Luigi Tonini”, Ala nuova, secondo piano
Via Luigi Tonini 1, Rimini
Dal 30 ottobre al 31 dicembre 2025
Inaugurazione giovedì 30 ottobre 2025, ore 17.30
Orari: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Ingresso gratuito
Per informazioni https://www.
museicomunalirimini.it/, e-mail: musei@comune.rimini.it | +39 0541 793851
https://www.icaroplay.it/programmi/rimini-80-inaugurata-la-mostra-al-museo-della-citta-sulla-rimini-tondelliana/
Altre notizie
Lunedì alle 19:35 su Icaro TV
Milandri, Desimoni, Sammaritani, Gori, Scattolari e Vagnini a Calcio.Basket
di Icaro Sport
In collaborazione con Dole
Apre allo Spazio Conad Le Befane l'RBR Official Store
di Roberto Bonfantini
VIDEO
di Icaro Sport
Domenica al Modigliani Forum
Alla scoperta della Bi.Emme Service Libertas Livorno, avversaria di RBR
di Icaro Sport
Meteo Rimini