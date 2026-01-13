  
Indietro
menu
menu

70 coppie hanno detto sì

A Bellaria-Igea M. aumentano i matrimoni. La città punta sul "prodotto wedding"

In foto: Matrimonio a Bellaria-Igea Marina
Matrimonio a Bellaria-Igea Marina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mar 13 Gen 2026 14:59 ~ ultimo agg. 15:10
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sono state 70 le coppie che nel 2025 si sono sposate a Bellaria-Igea Marina. Un numero in crescita sull'anno precedente quando erano state 62. Dei 70, venti sono state cerimonie religione (13 nel 2024) e 50 civili (49 nel 2024). “Una crescita che fa ben sperare - commenta il sindaco Filippo Giorgetti -, un dato senz’altro non esaustivo ma che offre una chiave di lettura positiva sullo stato di salute della nostra comunità, al pari del numero dei nuovi nati, finalmente tornato a crescere.

Delle cinquanta cerimonie civili 26 sono state celebrate nella Sala del Consiglio Comunale – che ha accolto anche un’unione civile - , una alla Torre Saracena e una nei locali della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, ma è soprattutto la performance del Blu Suite Hotel a fare da traino: ben 22 quelli accolti dalla struttura di viale Pinzon, a cui si aggiunge un’unione civile.

Se l’aumento dei matrimoni è in sé un dato incoraggiante”, evidenzia il primo cittadino, “motivo di soddisfazione è la crescita in generale di quel ‘prodotto wedding’ in grado di generare opportunità preziose non solo per il comparto ricettivo, ma anche per il mondo della ristorazione, i pubblici esercizi, i catering, le attività commerciali e le professionalità appartenenti a diversi settori, pensiamo ad esempio a parrucchieri, fiorai, maestranze legate alla musica e all'intrattenimento.”

Una proposta che fa scegliere la località romagnola non solo ai suoi cittadini: "Si tratta di coppie del Nord Italia, provenienti dal milanese o dalla Brianza - spiega Katia Foschi, titolare dell'hotel -, ma anche dalla più vicina Emilia. Ciò che spinge i neo coniugi a volte è un legame pregresso con la città, ma spesso è, più in generale, il ricordo delle vacanze dell’infanzia o il fascino di una cerimonia sul mare. In alcuni casi, sono persone con precedenti matrimoni alle spalle, magari famiglie allargate con bambini: aspetto non banale perché coerente con la vocazione di Bellaria Igea Marina e con quel target family che, come destinazione turistica, coltiviamo e curiamo con particolare attenzione. Nel 2025 abbiamo raggiunto circa trenta cerimonie, comprese quelle ‘simboliche’ a seguito del rito in chiesa. Si guarda con ottimismo al 2026, con ben 12 cerimonie già in programma al Blu Suite, la prima subito dopo Pasqua.”

Altre notizie
la locandina
sabato 17 gennaio

Truffe informatiche. Alla Biblioteca di Misano incontro con l'esperta
di Redazione
Palazzi dell'Arte
in crescita

Rimini fa sempre di più rima con cultura. Nel 2025 143 mila visitatori nei musei
di Redazione
FOTO
@Carabinieri
dai carabinieri

Nascondeva la cocaina nel calzino. Fermato a Riccione mentre era alla guida
di Redazione
Jacopo Morrone
Anche nel riminese

Forze dell'Ordine. Morrone (Lega): 83 nuovi arrivi in Romagna
di Redazione
il camion fermo all'ingresso dell'A14
sul posto la polizia

Tir rischia di perdere il carico. Chiuso un gate del casello di Riccione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO