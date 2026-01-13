A Bellaria-Igea M. aumentano i matrimoni. La città punta sul "prodotto wedding"

Sono state 70 le coppie che nel 2025 si sono sposate a Bellaria-Igea Marina. Un numero in crescita sull'anno precedente quando erano state 62. Dei 70, venti sono state cerimonie religione (13 nel 2024) e 50 civili (49 nel 2024). “Una crescita che fa ben sperare - commenta il sindaco Filippo Giorgetti -, un dato senz’altro non esaustivo ma che offre una chiave di lettura positiva sullo stato di salute della nostra comunità, al pari del numero dei nuovi nati, finalmente tornato a crescere.

Delle cinquanta cerimonie civili 26 sono state celebrate nella Sala del Consiglio Comunale – che ha accolto anche un’unione civile - , una alla Torre Saracena e una nei locali della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini, ma è soprattutto la performance del Blu Suite Hotel a fare da traino: ben 22 quelli accolti dalla struttura di viale Pinzon, a cui si aggiunge un’unione civile.

“Se l’aumento dei matrimoni è in sé un dato incoraggiante”, evidenzia il primo cittadino, “motivo di soddisfazione è la crescita in generale di quel ‘prodotto wedding’ in grado di generare opportunità preziose non solo per il comparto ricettivo, ma anche per il mondo della ristorazione, i pubblici esercizi, i catering, le attività commerciali e le professionalità appartenenti a diversi settori, pensiamo ad esempio a parrucchieri, fiorai, maestranze legate alla musica e all'intrattenimento.”

Una proposta che fa scegliere la località romagnola non solo ai suoi cittadini: "Si tratta di coppie del Nord Italia, provenienti dal milanese o dalla Brianza - spiega Katia Foschi, titolare dell'hotel -, ma anche dalla più vicina Emilia. Ciò che spinge i neo coniugi a volte è un legame pregresso con la città, ma spesso è, più in generale, il ricordo delle vacanze dell’infanzia o il fascino di una cerimonia sul mare. In alcuni casi, sono persone con precedenti matrimoni alle spalle, magari famiglie allargate con bambini: aspetto non banale perché coerente con la vocazione di Bellaria Igea Marina e con quel target family che, come destinazione turistica, coltiviamo e curiamo con particolare attenzione. Nel 2025 abbiamo raggiunto circa trenta cerimonie, comprese quelle ‘simboliche’ a seguito del rito in chiesa. Si guarda con ottimismo al 2026, con ben 12 cerimonie già in programma al Blu Suite, la prima subito dopo Pasqua.”