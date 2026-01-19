A Bellaria Igea aumentano nuovi nati, nuclei e matrimoni, stranieri in calo

Nascite che tornano a crescere, al pari dei matrimoni e del numero di nuclei famigliari, saldo ancora positivo tra nuovi arrivi e cancellazioni anagrafiche: questi i dati più rilevanti che si evincono dalla fotografia della popolazione residente a Bellaria Igea Marina, con ultimo aggiornamento al 31 dicembre 2025.



Il numero di nuovi nati sale dai 79 del 2024 ai 101 dell’anno appena concluso. Un incremento che sfiora il 30 %, a cui fanno da contraltare i 188 morti del 2025: otto in meno del 2024 e, in generale, il numero più basso dal 2019.



In generale, il numero di residenti è sostanzialmente in linea con il totale degli ultimi anni, per l’esattezza 19.524, comunque undici in più sull’anno precedente. Maggioranza ancora rosa, in ragione delle 9.962 residenti a Bellaria Igea Marina, esattamente 400 in più rispetto ai maschi. Si conferma positivo il saldo tra cancellazioni anagrafiche per emigrazione (578 di cui 190 stranieri) e iscrizioni per immigrazione nella città di Panzini (681 di cui 259 stranieri); una differenza di oltre cento unità che conferma un trend degli ultimi anni, ancor più significativa alla luce dell’approfondita attività di verifica condotta dagli uffici comunali anche negli ultimi mesi, su input dell’Amministrazione ai fini di verifica sulle residenze anagrafiche, che a sua volta ha prodotto una quota extra di cancellazioni. Saldo positivo che, non di meno, probabilmente concorre alla nuova crescita del numero di nuclei famigliari, i quali hanno raggiunto quota 8.516.



Lievemente in flessione, anche in questo caso in continuità con la tendenza degli ultimi anni, il numero di cittadini stranieri, che con dieci unità in meno sul 2024 si assesta a 2.219. Un dato, come sempre, da leggere e soppesare in ragione della quota di cancellazioni anagrafiche avvenute a seguito di acquisizione di cittadinanza italiana: cittadinanze, 89, che sono state comunque lo scorso anno sensibilmente inferiori rispetto alle 133 fatte segnare nel 2024. Sostanzialmente invariati, invece, i rapporti tra le diverse comunità straniere, con quella albanese ancora in testa (844 cittadini), seguita da rumeni (277), ucraini (199), marocchini (151) e bangladesi (129).



Nuovo aumento dei matrimoni che nel 2025 sono stati 70, 8 in più rispetto alle 62 cerimonie che nell’anno precedente già avevano rappresentato la cifra più alta raggiunta in tempi recenti. Ad aumentare, sono state in particolare le cerimonie religiose, passate dalle 13 del 2024 alle 20 del 2025, mentre quelle civili sono state 50, una in più rispetto al 2024. Tra queste, 26 sono state celebrate presso la Sala del Consiglio Comunale – che ha accolto anche un’unione civile - una alla Torre Saracena e una nei locali della Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. Tra le cerimonie nelle cosiddette ‘location alternative’, il Blu Suite Hotel: che nel 2025 ha accolto ben 22 matrimoni e un’unione civile.