  
Indietro
menu
menu

INSIEME ALL'ASSESSORA MATTEI

100 anni per Nonna Rosina: festa in famiglia con figli e nipoti

In foto: i festeggiamenti
i festeggiamenti
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 5 Gen 2026 14:04 ~ ultimo agg. 14:14
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Rosa Faetani, detta Rosina, ha spento lo scorso 2 gennaio, cento candeline nella sua casa di Rimini, circondata dall'affetto dei quattro figli, cinque nipoti e sei pronipoti. A rendere ancora più speciale la giornata, la visita dell'assessora Francesca Mattei che ha portato gli auguri dell'intera comunità. Nata nel 1926 nel quartiere allora chiamato "ghetto dei pirati", Rosina è cresciuta in una famiglia numerosa come terza di sei fratelli, figlia di un bracciante e di una agricoltrice. Dopo le elementari iniziò subito a lavorare in un panificio, per poi sposare a diciotto anni Giulio, ferroviere, con cui costruì una famiglia di quattro figli. Dal 1947 vive nell'attuale abitazione, dove ha dedicato la vita alla cura della casa e soprattutto alla cucina. Rimasta vedova nel 2009, ha affrontato con straordinaria forza di volontà difficoltà di salute e due operazioni ai femori a 96 e 98 anni che l'hanno costretta sulla sedia a rotelle. L'assessora Francesca Mattei ha voluto partecipare personalmente ai festeggiamenti per congratularsi con nonna Rosina, consegnandole un mazzo di fiori e una lettera di auguri da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad.
Altre notizie
cantiere
PRONTO ENTRO PRIMAVERA

Nuovo ponte sul Marano a Riccione, dal 7 gennaio le modifiche alla viabilità
di Redazione
Festa Befana 2025
Calze, feste e camminate

Befana e maltempo. Cambio di programma per diversi eventi nel riminese
di Redazione
il gioco danneggiato
al vaglio le telecamere

Petardi contro parco pubblico. Il Comune di San Giovanni: responsabili paghino
di Redazione
@Carabinieri
arrestato

Entra in un locale in pieno centro a Riccione e aggredisce il barista
di Redazione
Nella foto di gruppo, Paolo Jommi al torneo Rinascita 2025 per la premiazione dei successi conseguiti
Il cordoglio del Comune

Si è spento Paolo Jommi, leggendaria figura della pallamano riminese
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO