100 anni per Nonna Rosina: festa in famiglia con figli e nipoti

Rosa Faetani, detta Rosina, ha spento lo scorso 2 gennaio, cento candeline nella sua casa di Rimini, circondata dall'affetto dei quattro figli, cinque nipoti e sei pronipoti. A rendere ancora più speciale la giornata, la visita dell'assessora Francesca Mattei che ha portato gli auguri dell'intera comunità. Nata nel 1926 nel quartiere allora chiamato "ghetto dei pirati", Rosina è cresciuta in una famiglia numerosa come terza di sei fratelli, figlia di un bracciante e di una agricoltrice. Dopo le elementari iniziò subito a lavorare in un panificio, per poi sposare a diciotto anni Giulio, ferroviere, con cui costruì una famiglia di quattro figli. Dal 1947 vive nell'attuale abitazione, dove ha dedicato la vita alla cura della casa e soprattutto alla cucina. Rimasta vedova nel 2009, ha affrontato con straordinaria forza di volontà difficoltà di salute e due operazioni ai femori a 96 e 98 anni che l'hanno costretta sulla sedia a rotelle. L'assessora Francesca Mattei ha voluto partecipare personalmente ai festeggiamenti per congratularsi con nonna Rosina, consegnandole un mazzo di fiori e una lettera di auguri da parte del sindaco Jamil Sadegholvaad.