Parcheggio ospedale a pagamento anche a PS e obitorio. Marcello (FdI): inciviltà

Il parcheggio a pagamento all'Ospedale Infermi anche per il Pronto Soccorso e l’Obitorio dell'ospedale di Rimini è un "Segno di grave inciviltà". Lo ribadisce sui social il consigliere comunale e regionale Nicola Marcello di Fratelli d'Italia che annuncia una risoluzione in merito in Consiglio Regionale.

"Una battaglia che porto avanti dal 2014 quando constatai che a Forli il parcheggio dell’ospedale è sempre gratuito, a Cesena per le prime tre ore, a Ravenna 0,50 centesimi l’ora! Nonostante i numerosi interventi in Consiglio Comunale (3 interrogazioni, 1 odg , una Mozione ) con delle promesse dei dirigenti Asl nel 2018 tutto è rimasto uguale!

Nello scorso gennaio avevo presentato anche una Risoluzione, per chiedere la gratuità nelle prime tre ore come a Cesena, in Consiglio Regionale sonoramente bocciata dalla maggioranza (Pd, Avs, 5 Stelle, Civici per de Pascale) !

La promessa verbale era anche di allargare il parcheggio presente, oggi pare che ci sia anche una ricerca di aree viciniori, ma la vedo dura !"

Marcello, pubblicando relative foto, racconta il caso vissuto di persona oggi: "mi reco presso il nostro ospedale e come si può vedere, per un parcheggio già pieno dalle 8,30, ho pagato dalle 8,14 alle 9,27 due Euro! Non vi racconto la mini fila per pagare in quanto la macchinetta non riconosceva le due euro nuove come la mie! Per fortuna che il ragazzo, molto gentile e competente, che a turni di 6 ore staziona nei pressi, ha facilitato l’operazione mia come quella di altre persone che dovevano pagare!".

Nicola Marcello ricorda l'accesso agli atti compiuto in Regione sull’entità dell’introito dell’ASL che nel 2024 ha superato i 340mila euro.

"La prossima settimana presenterò una nuova Risoluzione in Regione , citando anche le promesse fatte lo scorso anno dai vertici Asl e soprattutto la disparità rispetto ad altri cittadini dell’Asl Romagna!

Faccio notare che allo stesso modo si paga anche il parcheggio dell’Ospedale Ceccarini di Riccione ed anche per esso chiederò la gratuità nelle prime tre ore".

dalla pagina FB di Nicola Marcello