SGR Live. Questa sera la musica popolare della Maxmaber Orkestar

In foto: Maxmaber Orchestra
Maxmaber Orchestra
di Redazione   
Dom 27 Lug 2025 13:39 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:31
Un viaggio nella musica popolare questa sera, domenica 27 luglio, a SGR Live, la rassegna musicale in corso all’arena Francesca da Rimini. Si inizia alle 21.00, ingresso gratuito. Sul palco la Maxmaber Orkestar con lo spettacolo Klezmer Balkan Spritz.

L’orchestra nasce nel 2003 a Trieste, il porto austroungarico dove la Mitteleuropa si incontra con il Mediterraneo, città che è passaggio naturale tra Est ed Ovest.

Voci, fisarmonica, sax, violino, chitarra, percussioni e contrabbasso condurranno gli spettatori in un viaggio attraverso la tradizione popolare dell’Europa orientale e del Mediterraneo. In programma vecchie canzoni italiane e jugoslave, valzer e mazurke, sevdalinke bosniache e danze dalla Serbia e dalla Macedonia si intrecceranno in un sound allegro e malinconico allo stesso tempo. Dai viaggi vagabondi attraverso tutta l’Italia e l’Europa, dalla Sicilia al Mare del Nord, dalla Spagna ai Balcani, sono nati i brani originali cantati in dialetto triestino.

Sul palo Lucy Passante Spaccapietra, Alberto Guzzi, Max Jurcev, Fabio Bandera, Romano Bandera e Alessandro Perosa Drums. A tutte le serate di SGR Live sarà presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, sostegno alle persone con dolore, formazione e comunicazione sociale.

