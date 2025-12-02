  
Indietro
menu
menu

giovedì 4 dicembre

Roberto Mercadini apre la stagione del teatro Astra di Misano

In foto: Roberto Mercadini
Roberto Mercadini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 2 Dic 2025 14:56 ~ ultimo agg. 14:58
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Luci accese sulla stagione 25-26 Astra Verba Ridens del Teatro Astra di Misano Adriatico. Al suo terzo anno sotto la direzione artistica dei Fratelli di Taglia, torna con un cartellone ancora più ampio e variegato. Ad aprire è Roberto Mercadini che giovedì 4 dicembre 2025 ore 21:15 porta in scena L. Il  caotico viaggio di Leonardo Da Vinci in Romagna, uno spettacolo di e con Roberto Mercadini.

 

Estate del 1502. La Romagna è sotto il dominio di Cesare Borgia, figlio del Papa. Il potentissimo principe convoca Leonardo come “ministro della guerra”: dovrà rendere inattaccabile le sue terre, inespugnabili le sue fortezze. Leonardo, del periodo forse più frenetico e avventuroso della sua vita, percorre la Romagna in lungo e in largo. Osserva, ascolta, riflette, appunta tutto sul suo inseparabile taccuino: oggi noto agli studiosi come “Codice L”.

Una storia piena di cose che sembrano destinate ad una gloria solidissima e, invece, svaniscono nel

nulla. Una storia piena di fatti che accadono di gran lunga troppo presto o di gran lunga troppo tardi. Piena di papi, pittori, ingegneri e, non di meno, di animali assai strani.

Altre notizie
Jump'in
progetto di Fattor Comune

Ragazzi ed imprese in dialogo grazie alla nuova piattaforma Jump'In
di Redazione
Juri Magrini
Spaccate e olemiche

Sicurezza. L'assessore Magrini ribatte a FdI: dichiarazioni imbarazzanti
di Redazione
Dalla locandina
al Museo della Città

Storie meravigliose tra terra e mare, inaugura la prima mostra di REMÀR
di Redazione
la coppia al centro
Di Roberta Pontrandolfo

Spettacolo e talk show: al Teatro degli Atti arriva "La Coppia al Centro"
di Redazione
un controllo
identificate 250 persone

Strade, droga, furti: i controlli dei Carabinieri sul territorio
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO