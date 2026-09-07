  
Indietro
menu
menu

questa sera lunedì 7 settembre

I "Concerti d'estate" si chiudono agli Agostiniani con la Banda Città di Rimini

In foto: Banda Città di Rimini
Banda Città di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Questa sera, lunedì 7 settembre, alle 21 all'Arena Agostiniani si conclude la Rassegna Concerti d’estate con il
Concerto della Banda città di Rimini Diretta dal m° Jader Abbondanza.

Saranno eseguiti diversi brani del ricco repertorio della Banda tra cui: Marathon mars; Amarcord; Un Americano a Parigi; Disney Fantasy; Peter Pan; La maschera di Zorro; La strada; Frank Sinatra hits medley; Abba Gold; De Andre for band; Can Can - Orfeo agli inferi.
Presenta Valia Della Valle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

www.bandacittadirimini.it

Altre notizie
il Festival dei Piccoli
bambini e ragazzi 3-12 anni

Due giorni con il Festival dei Piccoli alla spiaggia di RiminiTerme
di Redazione
Louis Dassilva
tra timore e fiducia

Dassilva in tv: "I miei figli sanno che potrei tornare in carcere"
di Lamberto Abbati
i firmatari
il clima e il sociale

Patto per lavoro e clima. 59 firmatari per le nuove sfide dell'Emilia Romagna
di Redazione
VIDEO
Marta Lombardini mostra il pugno sui campi di casa
Al Tennis Club Viserba

Marta Lombardini subito protagonista nella “Rimini Cup”
di Icaro Sport
FOTO
Riccardo Ripa
l'intervento di Riccardo Ripa

Bandi concessioni demaniali. SIB-Confcommercio sta con le micro aggregazioni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO