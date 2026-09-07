questa sera lunedì 7 settembre
I "Concerti d'estate" si chiudono agli Agostiniani con la Banda Città di Rimini
In foto: Banda Città di Rimini
di Redazione
1 min
Questa sera, lunedì 7 settembre, alle 21 all'Arena Agostiniani si conclude la Rassegna Concerti d’estate con il
Concerto della Banda città di Rimini Diretta dal m° Jader Abbondanza.
Saranno eseguiti diversi brani del ricco repertorio della Banda tra cui: Marathon mars; Amarcord; Un Americano a Parigi; Disney Fantasy; Peter Pan; La maschera di Zorro; La strada; Frank Sinatra hits medley; Abba Gold; De Andre for band; Can Can - Orfeo agli inferi.
Presenta Valia Della Valle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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