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16 agosto riccione

“Guarda l’estate amore mio” tra rap e musica d’autore: Dutch Nazari a Riccione

In foto: Dutch Nazari
Dutch Nazari
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Redazione
   
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Domenica 16 agosto, il cantautore e rapper padovano, tra le voci più originali del panorama musicale italiano, porta sulla spiaggia libera del Marano alle 5:45 una tappa del suo tour “Guarda l’estate amore mio”
Il weekend di Ferragosto a Riccione riserva tante sorprese tra cui un ultimo appuntamento di Albe in controluce, la rassegna di concerti al sorgere del sole. A chiudere il sipario sarà una delle voci più originali della scena musicale italiana, tra canzone d’autore e attitudine rap: Dutch Nazari. 
Sulla spiaggia libera del Marano, alle 5:45, il cantautore e rapper italiano porterà una tappa  del suo tour “Guarda l’estate amore mio”. Prodotto da Antenna Music Factory, il tour celebra l’ultimo album di Dutch Nazari, “Guarda le luci amore mio” (Woodworm). 
Con Dutch Nazari si chiude il sipario sull’edizione 2026 di Albe in controluce, una stagione  con una programmazione fortemente orientata alla ricerca sonora contemporanea, che ha portato a Riccione artisti come Venerus, MILLE, Giovanni Truppi e Sara Gioielli. 
La rassegna è promossa, curata e organizzata dall’assessorato alla Cultura e dall’assessorato al Turismo del Comune di Riccione. L’ingresso è libero.

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