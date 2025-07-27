  
Indietro
menu
menu

in piazzale ceccarini

Dopo Billy Cobham e La Niña a Riccione Summer Jazz attesi i Patagarri

In foto: La Nina sulla spiaggia di Riccione
La Nina sulla spiaggia di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Dom 27 Lug 2025 11:53 ~ ultimo agg. 5 Ago 04:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Tre protagonisti potenti per il Riccione Summer Jazz 2025. Sabato sera, Billy Cobham con la sua Spectrum 50 Band nella sala Granturismo, causa pioggia, e maxi schermo su piazzale Ceccarini ha visto tante persone partecipare all’appuntamento con una delle leggende del jazz mondiale. All’alba di domenica, il pubblico si è ritrovato sulla spiaggia libera di piazzale San Martino per il concerto di La Niña, nell’ambito della rassegna Albe in controluce. L’artista ha proposto un set intenso tra cui una vibrante Guapparìa, con cui La Niña ha lanciato un messaggio politico chiaro e la dedica alle vittime di Gaza nel brano Respira. Dopo un inizio più intimo, con il pubblico seduto sulla sabbia, il concerto si è chiuso con tutti in piedi a ballare. Il festival continua: questa sera, domenica 27 luglio, in piazzale Ceccarini arrivano i Patagarri, band rivelazione di X Factor 2024, con lo spettacolo L’ultima ruota del caravan. L'evento è a pagamento.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO