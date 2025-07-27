Dopo Billy Cobham e La Niña a Riccione Summer Jazz attesi i Patagarri

Tre protagonisti potenti per il Riccione Summer Jazz 2025. Sabato sera, Billy Cobham con la sua Spectrum 50 Band nella sala Granturismo, causa pioggia, e maxi schermo su piazzale Ceccarini ha visto tante persone partecipare all’appuntamento con una delle leggende del jazz mondiale. All’alba di domenica, il pubblico si è ritrovato sulla spiaggia libera di piazzale San Martino per il concerto di La Niña, nell’ambito della rassegna Albe in controluce. L’artista ha proposto un set intenso tra cui una vibrante Guapparìa, con cui La Niña ha lanciato un messaggio politico chiaro e la dedica alle vittime di Gaza nel brano Respira. Dopo un inizio più intimo, con il pubblico seduto sulla sabbia, il concerto si è chiuso con tutti in piedi a ballare. Il festival continua: questa sera, domenica 27 luglio, in piazzale Ceccarini arrivano i Patagarri, band rivelazione di X Factor 2024, con lo spettacolo L’ultima ruota del caravan. L'evento è a pagamento.