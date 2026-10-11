Biblioteca Gambalunga: riparte l'attività dei gruppi di lettura con delle novità

Alla Biblioteca Gambalunga di Rimini riparte l'attività dei gruppi di lettura. Con l'arrivo dell'autunno prende avvio una nuova stagione di incontri che vede, accanto ai gruppi già attivi, la nascita di due nuove proposte pensate per ampliare ulteriormente le occasioni di incontro e confronto.

La prima novità è Terra nera e Carta bianca, gruppo dedicato alla poesia e curato dalla poetessa riminese Sabrina Foschini. Il gruppo affronterà un viaggio tra voci poetiche di vari paesi, per tracciare un percorso di lettura personale nell'universo sconfinato della parola. Gli incontri si terranno l’ultimo giovedì del mese, dalle 17 alle 19. Il primo appuntamento è fissato per il 29 ottobre. (15 posti disponibili)

Nasce invece nel segno della narrativa Un sabato tutto per sè, nuovo gruppo coordinato da Lisa Del Bianco, bibliotecaria della Gambalunga. L’iniziativa propone uno spazio dedicato alla lettura e alla conversazione intorno a romanzi e racconti. Gli incontri si svolgeranno l’ultimo sabato del mese dalle 10 alle 12, con avvio il 31 ottobre. (15 posti disponibili)

Accanto alle nuove proposte proseguono i gruppi che negli anni hanno consolidato una partecipazione affezionata e trasversale per età ed interessi. Per iscriversi ai gruppi di lettura inviare email a gianluca.calbucci@comune.rimini.it oppure telefonare al numero 0541.704488.

Gli altri gruppi:

Book Lovers – Gruppo di lettura per adolescenti

Gruppo di lettura per ragazzi dai 14 ai 18 anni, condotto da Laura Grossi. Primo incontro Venerdì 30 ottobre alle ore 17.00 nella Sala Holden. (5 posti disponibili)

Viaggio alle sorgenti: i testi sacri dell'umanità

Gruppo di lettura di testi sacri e sapienziali a cura di Mariolina Tentoni. Gli incontri si tengono il secondo lunedì del mese ed inizieranno il 12 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 18.00. (3 posti disponibili)

Gruppo di lettura del sabato Gruppo di lettura di testi letterari a cura di Lorella Barlaam. Il gruppo si incontra un sabato al mese, il primo appuntamento sarà sabato 17 ottobre alle ore 10,30.

Cara beltà

Gruppo di lettura di testi letterari a cura di Patrizia Bebi e Gianluca Calbucci Gli incontri si tengono il terzo lunedì del mese dalle 15:30 alle 17:30. Il primo incontro è previsto per il 19 ottobre. (5 posti disponibili)

Philosophe vivere, philosophe legere - vivere e leggere con philosophia

Gruppo di lettura di testi filosofici a cura di Isa Valbonesi, docente di filosofia e Direttore Comitato Scientifico di Università aperta. (3 posti disponibili) Gli incontri si tengono il terzo mercoledì del mese alle ore 17.00 ed inizieranno il 21 ottobre.

La storia siamo noi

Gruppo di lettura di testi storici a cura di Loretta Nucci, docente di storia e filosofia. Gli incontri si tengono l'ultimo venerdì del mese e prenderanno avvio venerdì 30 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 17.30. (5 posti disponibili)

Per informazioni sui gruppi di lettura: www.bibliotecagambalunga.it