Eventi culturali
A Montefiore Conca prosegue la rassegna "Sotto la Rocca"
In foto: Sotto la Rocca Malatestiana a Montefiore Conca
di Redazione
1 min
Mer 30 Lug 2025 11:02 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:46
Prosegue a Montefiore Conca la rassegna culturale “Sotto la Rocca” che per tutta l’estate anima la Piazzetta Palmerini con incontri letterari, reading, musica e teatro. Un progetto che unisce la bellezza delle parole alla suggestione del borgo, regalando al pubblico esperienze intime e coinvolgenti ai piedi della Rocca Malatestiana. La programmazione entra ora in una fase centrale con due serate che si preannunciano particolarmente intense. Venerdì 1° agosto sarà ospite Daniele Bacchi con “La Promessa e altre storie". Venerdì 8 agosto sarà invece la volta di Cristiana Sammarini con “Pensami nuvola”.
Altre notizie
per venerdì 22 agosto
Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
arrestato un 34enne
Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
' i conti a fine stagione'
Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
di Redazione
di Redazione
Meteo Rimini