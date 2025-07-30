A Montefiore Conca prosegue la rassegna "Sotto la Rocca"

Prosegue a Montefiore Conca la rassegna culturale “Sotto la Rocca” che per tutta l’estate anima la Piazzetta Palmerini con incontri letterari, reading, musica e teatro. Un progetto che unisce la bellezza delle parole alla suggestione del borgo, regalando al pubblico esperienze intime e coinvolgenti ai piedi della Rocca Malatestiana. La programmazione entra ora in una fase centrale con due serate che si preannunciano particolarmente intense. Venerdì 1° agosto sarà ospite Daniele Bacchi con “La Promessa e altre storie". Venerdì 8 agosto sarà invece la volta di Cristiana Sammarini con “Pensami nuvola”.