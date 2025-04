Indagato per omicidio colposo il padre di Samuel, morto nel rogo del camper

🔊 Ascolta audio

Daniel Romolus Imbuzan, il padre di Samuel, il ragazzino di 11 anni morto tra le fiamme sulla spiaggia di Bados in Sardegna il 31 agosto del 2023 nel camper della famiglia, è indagato dalla procura di Tempio Pausania per omicidio colposo e incendio boschivo. L’uomo, riportano Carlino e Corriere Romagna, è accusato di aver acceso il fornello per preparare il pranzo in condizioni rischiose, vista la giornata ventosa, di non aver controllato il funzionamento dell’apparecchio e inoltre di essersi accampato in un’area vietata ai camper. La fiammata divampata dal piano cottura aveva avvolto il camper causando la morte di Samuel e ustioni sulla moglie.