Il "Bagnino d'Italia" Gabriele Pagliarani nel reality RAI "The Unknown"

Dalla spiaggia riminese ad un adventure game in Calabria. Gabriele Pagliarani, il bagnino del Bagno 26 di Rimini, è nel cast che sta girando il nuovo reality RAI 2 “The Unknown – Fino all’ultimo bivio”. Proprio in queste settimane sono in corso le riprese del format che dovrebbe poi andare inonda nel prossimo autunno. A condurre la trasmissione Sono il comico Gianluca Fubelli, alias Scintilla, ed Elettra Lamborghini. La trasmissione vede due squadre sfidarsi i prove impegnative che testino la loro capacità di adattamento. Al termine di ogni puntata ci saranno delle eliminazioni fino ad arrivare ad un unico vincitore finale. Insieme a Pagliarani, il cast comprende alcuni concorrenti famosi: l’ex calciatore Alessandro Matri, il volto di Rete4 Emanuela Folliero, la conduttrice/imitatrice Francesca Manzini, Soleil Sorge, il regista Pino Strabioli e Costanza Caracciolo. Il format è realizzato da Banijay.