Arrivato a Rimini il treno dalla Germania: sarà attivo per tutta l'estate

🔊 Ascolta audio

Dopo i voli da Inghilterra e Svizzera, giovedì è toccato al treno da Monaco di Baviera di Deutsche Bahn e ÖBB (Ferrovie Tedesche e Austriache), arrivato in stazione a Rimini in perfetto orario (ore 17.30), dopo la sosta a Cesena. Per tutta l’estate collegherà, giornalmente, la Germania e la Riviera Romagnola (www.megliointreno.it e www.bahn.de). Da quest’anno alle fermate di Cesena e Rimini si aggiungono anche quelle di Riccione e Cattolica, con la tratta prolungata fino al 6 ottobre, per coprire anche le vacanze autunnali dei bavaresi. A bordo del treno inaugurale il Responsabile Marketing e Relazioni Esterne DB Bahn Italia Srl, Marco Monaco, il neo Amministratore Delegato di Trenord, Andrea Severini, e la Referente Commerciale e Marketing ÖBB, Erica Bragastini. I RailJet new generation, realizzati da Siemens, con connessione wifi a bordo, hanno una capacità di 532 posti e una velocità massima di 230 chilometri all’ora. Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 in prima classe e 16 in classe business. Nella carrozza multifunzionale sono disponibili tre posti per carrozzine per disabili con ingressi a pianale ribassato, sei portabiciclette e spazio per sci e snowboard.

“Per i nostri ospiti tedeschi che sceglieranno i nuovi treni Railjet del Monaco-Rimini -commenta l’Assessora Regionale al Turismo Roberta Frisoni– la vacanza attiva e sostenibile inizia già dal viaggio e prosegue lungo i waterfront pedonalizzati della Riviera arredati con aree giochi per bambini e spazi fitness, e le piste ciclabili che ti accompagnano facendoti assaporare il nostro cibo genuino tra la pace dei borghi della Valmarecchia, Valconca ed entroterra romagnolo, dove ancora si “respirano” alta qualità di vita, ritmi lenti e rispetto per la natura. Più di cinque mesi di collegamenti giornalieri, con le nuove fermate a Riccione e Cattolica che si sommano a quelle di Cesena e Rimini, sono un’importante opportunità per consolidare il mercato tedesco, che di anno in anno sta registrando un incremento costante nelle presenze“.

“Un grande benvenuto – dichiara il Sindaco di Rimini e Presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – e un altrettanto grande bentornati. Le amicizie più forti sono quelle che si rinsaldano non solo con le parole, ma con i fatti. E questo treno è un fatto vero, bello, solido. Ormai una tradizione che quest’anno diventa ancora più ampia e moderna, grazie al coinvolgimento di Riccione e Cattolica e ad un servizio tecnologicamente ancora più avanzato. Oggi, giornata d’esordio, probabilmente non sono necessari tanti discorsi, se non quello di riabbracciare i nostri storici amici e aprire le braccia della nostra ospitalità, dal mare all’entroterra, in maniera sincera e affettuosa“.

“L’arrivo del treno RailJet a Riccione rappresenta una grande conquista per la nostra città – dichiara la Sindaca di Riccione Daniela Angelini –. Il collegamento diretto con Monaco di Baviera rafforza il nostro legame con il mercato tedesco e ci inserisce in un circuito europeo di mobilità sostenibile e accessibile. Riccione crede fortemente nel potenziamento del turismo internazionale, un obiettivo fondamentale emerso chiaramente anche nel nuovo Piano Strategico del Turismo. I dati in forte crescita già nello scorso anno evidenziano quanto la Germania sia per noi un mercato con un enorme potenziale ulteriormente da esprimere. Collegamenti diretti, efficienti e sostenibili sono strumenti strategici per consolidare e rafforzare ulteriormente questa crescita“.

“Siamo pronti ad accogliere i turisti che arriveranno a Cattolica con questo RailJet che ci avvicina ancora di più alla Germania – commenta la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi –. I tedeschi amano la nostra città e il nostro territorio. Con questo collegamento sarà ancora più facile e rapido raggiungerci e far vivere così ai nostri ospiti il gusto di vivere nella nostra riviera, di assaporare il fascino della nostra terra, la magìa del mare, della collina e delle nostre eccellenze di qualità“.

Intanto Trenitalia Tper potenzia in vista dell’estate l’offerta dei treni regionali. Complessivamente saranno oltre 64 mila i posti in più, garantiti attraverso l’introduzione di 107 corse aggiuntive. Di queste 31 potenzieranno i collegamenti previsti in occasione della Pasqua, 32 quelli programmati per il ponte del 25 aprile e 44 saranno quelle a supporto degli spostamenti per il ponte del primo maggio. Il potenziamento interesserà in particolare la Riviera Romagnola, dove sono attesi i flussi maggiori di passeggeri, per accompagnare gli spostamenti verso e da Rimini. Rimini Miramare, Riccione, Misano e Cattolica. Confermati tutti i collegamenti per Rimini via Ravenna e incrementate le corse da Bologna verso Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza (e viceversa) con prolungamenti fino a Milano per favorire il flusso dei turisti dalla Lombardia verso l’Emilia-Romagna. I servizi aggiuntivi saranno effettuati con treni di ultima generazione in grado di offrire fino a oltre 700 posti a sedere e di ospitare a bordo anche le biciclette con possibilità di ricarica per quelle elettriche. Si conferma la vocazione turistica dei treni regionali, utilizzati sempre più anche da chi si sposta nel tempo libero. Nel 2024 la percentuale di coloro che hanno scelto i treni di Trenitalia Tper per viaggi non di lavoro/studio è stata di oltre il 36%.