Al Salone Snaporaz 6 film su inclusione e scuola. Apre il documentario “Ugualmente diversi”

A Cattolica 6 film su inclusione e scuola, con “Ugualmente diversi” al via la terza edizione della rassegna cinematografica al Salone Snaporaz. Primo appuntamento, mercoledì 9 aprile, alle ore 20.30. Dopo la visione del documentario, dibattito con la regista Federika Ponnetti

Il tema dell’inclusione nel mondo della scuola indagato e svelato attraverso l’occhio della macchina da presa. La rassegna patrocinata dal Comune di Cattolica e organizzata dall’ufficio VII per l’ambito territoriale di Rimini dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e dal C.T.S. Rimini, in collaborazione con il Circolo del Cinema Metropolis e di Cattolicaperlascuola APS. Sei film d’autore scelti con l’obiettivo di stimolare la riflessione e il dibattito sulle sfide pedagogico-didattiche con cui i docenti si confrontano quotidianamente e sul contesto sociale in cui operano.

Primo appuntamento, mercoledì 9 aprile, con il documentario “Ugualmente diversi”, alle ore 20.30 al Salone Snaporaz (Piazza Mercato, 15). A portare i saluti dell’Amministrazione, il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini. A seguire, dibattito con la regista Federika Ponnetti. Si tratta di un documentario che non è solo cinema: è un’esperienza. Un viaggio nelle vite di tre ragazzi autistici che insegnano il loro lavoro di camerieri – e molto di più – a una classe di liceo. Il film è accessibile alle persone non udenti o con deficit uditivo, grazie ai sottotitoli impressi sulla pellicola, e alle persone cieche o con deficit visivo, attraverso le audiodescrizioni sulla app MovieReading. Basterà scaricare sul proprio dispositivo l’app e il film Ugualmente diversi. Una volta in sala, prima dell’inizio del film, aprire la app con il film e indossare le cuffie Bluetooth. Non appena partirà il film, il telefono riconoscerà l’inizio dell’audio e andrà a sincrono con il film con le audiodescrizioni ascoltate in cuffia dalla persona con deficit visivo o cieca.

Le prossime proiezioni (sempre alle ore 20.30 e al Salone Snaporaz):

mercoledì 16 aprile: GUARDAMI. La bellezza dal mio punto di vista di Martina de Polo, documentario, Italia, 2024 con l’intervento di Luca Ciani – Servizio di Consulenza Educativa dell’Istituto “Francesco Cavazza” di Bologna, e di Simone Mattioli – Segreteria dell’Istituto “Francesco Cavazza”;

mercoledì 23 aprile: IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE di Patricia Font, Spagna, 2023, con intervento di Fausto Antonioni, ex Dirigente scolastico, del Movimento di Cooperazione Educativa di Fano;

martedì 29 aprile: EN ATTENDANT ZORRO di Sarah Moon Howe, documentario, Belgio, 2024;

giovedì 8 maggio: MARIA MONTESSORI – LA NOUVELLE FEMME di Léa Todorov e infine martedì 13 maggio: il documentario À L’ÉCOLE DES PHILOSOPHES di Fernand Melgar.

Ingresso libero.